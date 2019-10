Koprčanom ponovitev superpokala

Na prvem obračunu četrtega kroga državnega prvenstva sta se na ponovitvi lanskega finala pokala Spar ter letošnjega superpokala pomerila Koper Primorska in Hopsi s Polzele. Še enkrat več so bili boljši varovanci Jurice Golemca, ki so slavili z 91:77 in tako po štirih krogih še ne poznajo poraza. Na preostalih tekmah se bosta v soboto v lokalnem derbiju pomerila Zlatorog in Šentjur, Rogaška doma pričakuje Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo, Helios Suns pa se bodo pomerili s Podčetrtkom.