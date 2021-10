Dončićeva želja uslišana

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na sredo dosegli drugo zmago v novi sezoni lige NBA - padli so Houston Rockets -, pred tekmo pa so trije igralci teksaškega moštva na čelu z Luko Dončićem prišli do trenerja z idejo, ki je padla na plodna tla.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki je bil ob zmagi v teksaškem derbiju nad Houston Rockets s 116:106 s 26 točkami, 14 skoki in sedmimi asistencami prvi mož na parketu, se je po koncu tekme izkazal za enega od treh članov novega vodstvenega sveta znotraj moštva, saj je dal vedeti, da so se večer pred obračunom obrnili na trenerja.

Trojica je želela, da bi na uvodni domači tekmi v razprodani American Airlines Areni - več kot 19 tisoč gledalcev - zaigralo vseh petnajst košarkarjev. Jason Kidd je uslišal njihovo željo. S potezo jim je izkazal dodatno spoštovanje in dal vedeti, da mu njihovo mnenje veliko pomeni, kar je le dobrodošlo pri ustvarjanju kemije znotraj ekipe.

"S sestanki rešiš marsikatero težavo"

"Več govoriš, bolje je," je povedal Dončić in z besedami jasno nakazal, da je bil on eden izmed trojice, ki se je obrnila na trenerja: "S tovrstnimi sestanki in pogovori na igrišču in ob njem rešiš marsikatero stvar. Zato mislim, da je to dobra ideja."

A na tekmi ni šlo vse kot po maslu proti ekipi, ki na novo sestavlja mozaik. Ob polčasu so Mavericks zaostajali (57:60), v tretji četrtini je na klopi obsedel Kristaps Porzingis, ki je pred tem igral 19 minut ter dosegel le devet točk in zbral dva skoka. Razlog? Bolečine v hrbtu, zaradi katerih je v pretekli sezoni izpustil tri tekme. Latvijec ima ogromno nevšečnosti s poškodbami, a tokratne težave naj ne bi bile hujše, poudarjajo v Dallasu.

"Bomo videli, kako bo jutri po treningu," je dejal Kidd.

Ključni trenutek na tekmi je bil vstop v drugi polčas, ko so košarkarji Dallasa poskrbeli za delni izid 16:2, Dončić pa je v tem času dosegel devet točk, zbral tri asistence in tri skoke.

Bobanovo ogreto srce

Od 15 košarkarjev se na koncu le trem ni uspelo vpisati med strelce. Minute je dobro izkoristil srbski velikan Boban Marjanović, ki je v zgolj devetih minutah ob stoodstotnem metu prispeval enajst točk, spet pa se je izkazal drugi organizator igre Jalen Brunson, ki je enajstim točkam dodal enajst asistenc.

Foto: Guliverimage

"Ko grem na parket, navijači ogrejejo moje srce. Ogrejejo mojo kri. Sploh se mi ni treba ogreti in sem že pripravljen za igro," je bil slikovit Bobi.

Po uvodnem porazu proti Atlanti so tako košarkarji Dallasa vknjižili drugo zaporedno zmago. Novi izzivi bodo sledili konec tedna, in to prav vsak dan. V noči na petek se bodo v domači dvorani pomerili v še enem teksaškem obračunu s San Antonio Spurs, dan pozneje bodo gostovali pri Denver Nuggets, v nedeljo pa bodo na domačih tleh ob 20.30 po našem času gostili Sacramento Kings.