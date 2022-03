Dončić se vrača, na jutranjem treningu zadel s klopi #video

Dallas Mavericks s 45 zmagami in 28 porazi ostajajo na petem mestu zahodne konference, ki ga držijo že večji del sezone. Do konca rednega dela jih čaka samo še devet tekem, najprej v noči na soboto proti Minnesoti Timberwolves (1.00). Slednja je z 42 zmagami ekipa, ki bi jih še lahko izrinila iz prve šesterice.

Proti Karlu-Anthonyju Townsu in soigralcem igrajo četrtič v sezoni, nazadnje so Mavericks zmagali s 110:108. To je bilo na začetku tega tedna. Vmes so brez Luke Dončića premagali še Houston Rockets. Z 28 točkami je izstopal Jalen Brunson. Za izjemno medsezonsko okrepitev pa se je izkazal Spencer Dinwiddie, ki na zadnjih 13 tekmah (deset zmag) v povprečju dosega 20,1 točke na tekmo (50-odstotni met za dve, 42-odstotni za tri).

Dončić je na jutranjem treningu en koš zadel kar s klopi.

Kot so sporočili iz Mavericksov, na tekmi z Minnesoto ne bodo igrali Davis Bertans (koleno), Trey Burke (bolezen), Tim Hardaway (koleno), Theo Pinson (prst) in Sterling Brown, ki je tik pred tekmo moral zaradi okužbe z novim koronavirusom v karanteno. Nazadnje so imeli pozitivnega košarkarja oziroma košarkarja s tveganim stikom sredi januarja.

Sterling Brown (health and safety protocols) has been downgraded to out for tonight's game in Minnesota. https://t.co/oUr6ORBonh — Mavs PR (@MavsPR) March 25, 2022

Liga NBA, 25. marec: Charlotte Hornets - Utah Jazz

Detroit Pistons - Washington Wizards

Atlanta Hawks - Golden State Warriors

Miami Heat - New York Knicks

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers - Houston Rockets

Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs

Lestvica:

