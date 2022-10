Dončić pred novim testom kot za stavo zadeval iz sredine #video

V noči na sredo bo v ligi NBA znova čaral Luka Dončić, ki bo z Dallas Mavericks gostoval v Smoothie King Centru pri New Orleans Pelicans. Luka bi se lahko po dobrem letu in osmih mesecih znova pomeril z Zionom Williamsonom, a je nastop 22-letnega Američana pod vprašajem. Prvič bi lahko v dresu Dallasa nastopil Facundo Campazzo.

Dallas Mavericks so v noči na nedeljo v ligi NBA v drugem poskusu zmagali prvič v novi sezoni. Odlično partijo je pokazal slovenski as Luka Dončić, ki je tekmo končal pri 32 točkah, od tega jih je 21 dosegel že v prvih devetih minutah tekme. "Trenutno igra na povsem drugi ravni kot njegovi tekmeci, nekako je tam, kjer je v prejšnji sezoni v končnici končal," je pohvale na račun Dončića po srečanju z Memphisom stresal strateg Dallasa Jason Kidd. Dončić tudi na treningih dokazuje, da na začetku nove sezone preprosto uživa, na zadnjem je ob podajah Marka Milića kot za stavo zadeval s sredine.

Kot odlična okrepitev Dallasa se je že na prvih dveh tekmah sezone pokazal Christian Wood, ki odlično opravlja svojo vlogo s klopi, na obeh prvih tekmah pa je dosegel po 25 točk in postal prvi košarkar Dallasa, ki je na dveh tekmah skupno dosegel 50 točk.

Novi nasprotnik Dallasa bo New Orleans, ki je po treh obračunih pri izkupičku dveh zmag in poraza. Pelikani zagotovo ne bodo mogli računati na pomoč Brandona Ingrama, ob tem pa sta pod velikim vprašajem tudi nastopa Ziona Williamsona in Herba Jonesa. Kidd na drugi strani zagotovo ne bo mogel računati na pomoč Davisa Bertansa (koleno) in Franka Ntilikine (gleženj). Prvo priložnost bo morda dočakal Facundo Campazzo, ki je tik pred začetkom sezone okrepil zasedbo Dallasa.

23-letni slovenski košarkar je na tekmah z New Orleansom že dokazal, da mu tekme s Pelicans ugajajo. Na petih dozdajšnjih medsebojnih tekmah je dosegel vsaj 33 točk, na zadnji medsebojni 17. februarja letos pa je ob zmagi Mavsov dosegel kar 49 točk, 15 skokov in osem asistenc in je tako le za dve točki zaostal za svojim strelskim rekordom v ligi NBA, ki znaša 51 točk.

Liga NBA, 25. oktober 1.00 Washington Wizards - Detroit Pistons

1.30 New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks

2.00 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers

4.00 Phoenix Suns - Golden State Warriors

