Dončić o težavah: Obstajal je velik dvom

Da je Luka Dončić pred tekmo na listi košarkarjev, ki imajo težave s poškodbami, je letošnjo končnico že stalnica. Zagotovo pa je nekaj dodatnih skrbi med navijače Dallasa vnesla Slovenčeva sprememba statusa nekaj ur pred začetkom druge tekme finala. Ob zaradi že tako znanih težav s kolenom in gležnjem ter dodatku bolečin v predelu prsnega koša so ga iz verjetnega prestavili na vprašljivega. Še bolj skrb vzbujajoči so bili prizori z ogrevanja v TD Gardnu, kjer je bil Ljubljančan ovit z vrečkami ledu in drugimi fizioterapevtskimi pripomočki. Kljub vsemu je na koncu stopil na parket, bil tudi najboljši posameznik srečanja, a to tudi v drugem poskusu ni bilo dovolj za najboljšo ekipo rednega dela.

"Obstajal je velik dvom, da bom danes zaigral, a kot veste, vedno želim igrati. Skozi ves dan smo zato storili res ogromno, da sem se pripravil na srečanje," je dejal Dončić in nato na vprašanje, kako se je počutil na parketu ob dvignjenem palcu, dejal: "Počutil sem se v redu, tudi v zadnji četrtini," je po koncu tekme dejal Dončić, ki sicer ves čas bije hudo bitko z obrambo Bostona, še posebej boleč pa je bil na prvi pogled trk na prvi tekmi finala z Jaylenom Brownom. "Ne vem točno, od kod so prišle te težave z bolečinami v prsnem košu, ker sem jih začutil šele dan po prvi tekmi, a mislim, da je bilo od enega izmed trkov med igro. Tudi sam sem bil presenečen nad bolečinami," je še dejal Slovenec, ki je dosegel še svoj sedmi trojni dvojček v letošnji končnici.

Dončić je tekmo končal s trojnim dvojčkom. Foto: Guliverimage

Učinek Luke Dončića: 32 točk (8/12 za 2, 4/9 za 3, 4/8 prosti meti), 11 sk., 11 as., 4 ukr. žoge, 8 izg. žog v 42:18.

Dončić se je posipal s pepelom

Dallas je bil v primerjavi s prvo tekmo tokrat veliko dostojnejši tekmec najboljši ekipi vzhodne konference, Mavericks so imeli v zaključku še priložnost, da se približajo le na tri točke zaostanka, a je poskus P. J. Washingtona 51 sekund pred koncem ob agresivni obrambi z blokado zaustavil Derrick White. Dallasu na koncu ni uspelo kljub ne najboljšemu strelskemu večeru Bostona. Na koncu so Celtics zadeli deset trojk iz 39 poskusov, skupno pa so iz igre metali s 45-odstotno uspešnostjo, Dallas na drugi strani je zadel 47 odstotkov vseh metov. "Vsaka tekma, ki jo izgubimo je za nas zapravljena priložnost," je bil jasen Dončić.

Moštvo iz Teksasa je zadelo šest trojk iz 26 poskusov, štiri od teh je prispeval Dončić, ki je imel ob sicer odlični predstavi velik minus pri izvajanju prostih metov (4/8), ki so bili že tako ali tako nekajkrat v tej sezoni rak rana igre Dallasa (16/24). Slovenec je ob tem izgubil še osem žog. "Mislim, da so nas moje izgubljene žoge in zgrešeni prosti meti stali te tekme, tako da moram biti v teh dveh statističnih prvinah veliko boljši. A na koncu je še vedno najpomembnejše, da zadevamo mete, če želimo zmagati. Če želimo serijo obrniti v našo korist, moramo zadeti več metov, več prostih metov in izgubljati manj žog. Te tri stvari so ključne v boju za zmago," je dejal Dončić.

Foto: Reuters

Irving ostal dolžnik

Ta znova sploh v prvem polčasu ni imel prave pomoči soigralcev. Sploh v prvem polčasu je bil Dončić edini razpoloženi košarkar gostujoče zasedbe, dosegel je skoraj polovico vseh točk svoje ekipe, ustavil se je pri 23 točkah, a ni imel prave pomoči v svoji ekipi. Veliki dolžnik je znova ostal Kyrie Irving, ki je v finalni seriji še brez zadetega meta za tri točke (0/9), ob tem je grešil tudi poskuse s polrazdalje, ki bi jih ob najboljših dnevih praktično zadel še miže.

"Sem samozavesten. Toliko zgrešenih metov te lahko kot športnika hitro spravi ob pamet, a vse to je del igre in to moraš sprejeti. Seveda sem razočaran nad sabo, da nisem znal izkoristiti nekaterih priložnosti, ki sem jih imel. Moram biti bolj osredotočen na stvari, ki jih počnejo v obrambi. V prvem polčasu je še šlo, potem meti enostavno niso našli cilja. Zagotovo ni poraz samo moja krivda, seveda pa prevzemam odgovornost za dogajanje, ker vem, da tudi soigralci od mene pričakujejo več. Mislim, da smo danes premagali same sebe sploh z izgubljenimi žogami. Zagotovo je nekaj pozitivnih zadev, a na koncu moraš biti boljši v vseh četrtinah, ne le v določenih trenutkih," je bil jasen Irving.

Holiday je tekmo končal pri 26 točkah in 11 skokih. Foto: Reuters

V drugem polčasu je nato vendarle dobil nekaj podpore, a je bil Boston na drugi strani ves čas korak spredaj, vodilno vlogo je prevzel Jrue Holiday. "Stvari na koncu niso delovale, ker smo izgubili. Na koncu pa moramo zadeti več metov. Boston ima res veliko res odličnih košarkarjev, z razlogom so najboljša ekipa rednega dela z najboljšim izkupičkom. Praktično vsak izmed košarkarjev lahko eksplodira v vsakem trenutku. Mislim, da danes nismo bili slabi v obrambi, zadeli so manj trojk, tudi sicer smo jih boljše zaustavljali. A sem res izgubil preveč žog. V ničemer nas niso presenetili, vemo, kako igrajo čez vso sezono. Pomembno bo, da jih tudi v nadaljevanju zaustavljamo pri metu za tri točke," je bil jasen Slovenec, ki je bil znova glavna tarča granitne obrambe domače ekipe.

"So zelo agresivna ekipa, večino časa igrajo obrambo ena na ena, danes so si malce več pomagali, tako da sem nekajkrat lahko našel odprte soigralce. So zelo fizična ekipa, ki igra res odlično obrambo," je tekmeca še pohvalil Dončić.

Ta je s svojimi soigralci prvič v letošnji končnici izgubil drugo tekmo katere izmed serij, se pa jasno nadeja drugačnega nadaljevanja in razpleta v domačem Teksasu. A čeprav se Dallas zdaj vrača na domači parket, kjer bo imel prvič v finalu pomoč domačih navijačev, naloga ne bo prav nič lažja. Nasprotno, Boston namreč v letošnji končnici še ni izgubil tekme v gosteh, dobil je vseh šest odigranih tekem. "Recept za zmago? Doseči več točk kot nasprotnik. Na koncu je to košarka, če želimo zmagati, moramo igrati bolje."

