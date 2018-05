Dončić je poskrbel za lažen preplah, Realu je odleglo

Čudežni deček v petek po La Decimo

Real Madrid je v generalki pred zaključnim turnirjem četverice v Beogradu, kjer bo prihodnji konec tedna lovil deseti naslov evropskega prvaka, v soboto v Španiji odigral nepomembno prvenstveno tekmo proti Murcii in do nove zmage prišel nepričakovano težko (63:61). Veliko bolj kot to je navijače prestrašila poškodba Luke Dončića v prvem polčasu, ki pa na srečo ni bila hujša.

Real si je prvo mesto v rednem delu španskega prvenstva zagotovil že pred časom.

Kljub temu je v soboto trener Pablo Laso v 33., predzadnjem krogu rednega dela prvenstva v gosteh pri Murcii šest dni pred polfinalno tekmo evrolige proti moskovskemu CSKA (petek ob 21. uri) v ogenj porinil tudi Luko Dončića.

V prvem polčasu je odšel na klop in se ni več vrnil na parket

To bi se španskemu trenerju skoraj maščevalo, saj se je komaj 19-letni senzacionalni slovenski košarkar v prvem polčasu poškodoval in zaradi bolečin v gležnju zapustil parket.

Navijačem Reala je bilo zato vse do drugega polčasa, ko se je Dončić vrnil na parket in Realu pomagal do minimalne zmage, tesno pri srcu.

Bali so se, da na najbolj pomembnih tekmah sezone utegnejo ostati brez svojega najboljšega košarkarja, ki v tej sezoni v evroligi dosega 16, v španski ligi pa 13,1 točke na tekmo v povprečju. Ob tem pa ima tudi zelo visoko povprečje skokov in asistenc.

Pri vsega 19 letih je v tej sezoni gonilna sila Reala, ki lovi deseti naslov evropskega prvaka, La Decimo. Foto: Sportida

Dončić je bil prav ta teden izbran v najboljšo peterko evrolige, že pred tem pa je bil še drugo leto v nizu izbran za najboljšega mladega igralca lige.

Ta teden je postal tudi prvi košarkar po 4.140 dneh, ki mu je uspel trojni dvojček v prvi španski ligi in peti nasploh.

Pri sredini zmagi nad Real Betisom je za 17 točk, 10 skokov in 10 asistenc potreboval vsega dobrih 22 minut, kar je rekord.

Katastrofalen met iz igre je zadostoval za štiri točke

Pri tokratni zmagi nad Murcio je Dončić igral skupaj 23 minut in v tem času dosegel štiri točke ob katastrofalnem metu. Iz igre je metal 0/1 za dve in 1/7 za tri, od štirih prostih metov pa je zadel le enega. Dodal je še štiri asistence, dva skoka in tri ukradene žoge, kar je zadostovalo za statistični indeks 8.

Drugi slovenski zlati reprezentant z lanskoletnega evropskega prvenstva v vrstah Reala, Anthony Randolph, je v nekaj manj kot 20 minutah igre zbral šest točk, tri skoke, dve blokadi in ukradeno žogo.