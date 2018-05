Dončić rekordno do zgodovinskega dosežka, zjutraj ga je čakalo dodatno prestižno priznanje

Po 4.140 dneh so v španskem košarkarskem prvenstvu spet dočakali trojnega dvojčka. In pod ta dosežek se je podpisal slovenski čudežni deček Luka Dončić. "Čakal sem na to in tokrat mi je uspelo," je po velikem podvigu dejal 19-letni član Real Madrida, ki je do zgodovinskih številk prišel v rekordnem času. Z elitne Evrolige pa so sporočili, da je Luka uvrščen v idealno peterko sezone. Nasmiha se mu tudi naziv najkoristnejšega košarkarja (MVP).

Pred enajstimi leti je nazadnje nekdo v španskem prvenstvu dosegel trojnega dvojčka. Takrat je ta podvig uspel Franu Vazquezu. Zdaj na Pirenejskem polotoku spet govorijo o velikem dosežku s tremi dvomestnimi številkami.

Luka Dončić je tisti mož, ki je spet v središču pozornosti. In veliki dosežek mu je uspel v rekordnih 22 minutah. Ob zmagi nad Real Betisom je v statistiko vpisal 17 točk, 10 skokov in 10 asistenc, njegov indeks pa je znašal 42.

Šesterici košarkarjev je to do zdaj uspelo v španski ligi. Mike Smith je bil prvi, Nacho Suarez je bil naslednji v vrsti in kar dvakrat dosegel trojnega dvojčka, nato pa so bili junaki še George Singleton, Dejan Tomašević in Fran Vazquez.

Kdo vse in na kakšen način je v španskem prvenstvu dosegel trojnega dvojčka

Ime in priimek Dosežek Št. minut Datum Mike Smith 31 točk, 10 sk., 10 ukr. žog 36 21.10.1989 Nacho Suárez 10 točk, 10 sk. and 11 asis. 37,36 11.11.1990 Nacho Suárez 15 točk, 10 sk. and 11 asis. 40 9.12.1990 George Singleton 23 točk, 12 sk. and 10 bl. 40 12.2.1994 Dejan Tomašević 14 točk, 13 skokov and 10 asis. 33,36 12.5.2004 Fran Vázquez 11 točk, 10 sk. and 12 bl. 36,27 7.1.2007 Luka Dončić 17 točk, 10 sk.and 10 asis. 22,34 9.5.2018

Za Luko je to zgodovinski trojni dvojček, ki se je že dolgo napovedoval. "Čakal sem ga in tokrat je prišel na vrsto. Če ne bi imel takšnih soigralcev, to ne bi bilo mogoče. Oni so tisti, ki moje asistence spremenijo v koše. Hvala vsem," je po tekmi dejal Dončić.

Real Madrid je zmagal s 104:89, z mislimi pa je že pri zaključnem turnirju evrolige, ki bo konec prihodnjega tedna. "Betis je igral dobro, zato smo morali dati vse na parketu, da smo zmagali. Mislim, da se na zaključni turnir evrolige zelo dobro pripravljamo."

Kraljevi klub bo že v soboto igral naslednji obračun v španski ligi, ko gostuje pri Murcii. Ker si je Real že priigral prvo mesto v rednem delu, bo glavni trener Pablo Laso zagotovo dal več priložnosti tistim, ki jih ne dobivajo veliko. Še posebej zato, ker jih prihodnji petek čaka polfinalni evroligaški obračun z moskovskim CSKA. Velika želja kraljevega kluba je osvojitev Evrope.

Luka v idealni peterki Evrolige. Bo pobral vse lovorike?

In prav iz Evrolige prihaja nova vesela novica. Luka si je z odličnimi predstavami prislužil mesto v idealni peterki. V njegovi družbi so Nick Calathes (Panathinaikos), Nando De Colo (CSKA), Tornike Šengelia (Baskonia) in Jan Vesely (Fenerbahče).

Luka Dončić je uvrščen v idealno peterko Evrolige. Foto: Sportida

Dončić je s strani elitnega evropskega klubskega tekmovanja že prejel nagrado za vzhajajočo zvezdo, nasmiha pa se mu tudi pokal za najkoristnejšega košarkarja (MVP). Glede na številke in dosežke v tej sezoni bi se moralo zgoditi nekaj presenetljivega, če tudi ta nagrada ne bi romala v njegove roke. Njegova velika želja pa je, da bi osvojil še Evroligo. Potem bi bila sezona povsem pravljična.