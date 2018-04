Dončić prisoten povsod, Realu uspelo kot prvemu, Blažič prvi strelec

Špansko košarkarsko dogajanje

Real Madrid je pred domačimi navijači vknjižil že 23. zmago v tej sezoni španskega prvenstva in si osem krogov pred koncem kot prvi klub zagotovil vstopnico za končnico. A je tako rekoč jasno, da bo kraljevi klub v izločilne boje vstopil kot vodilno moštvo, saj ima pred drugo Baskonio štiri zmage prednosti.

Pod težo Reala je tokrat padel Obradorio (78:65). Luka Dončić je spet pokazal vsestranskost, kar smo že vajeni tudi v elitni evroligi, katere redni del je končal kot najkoristnejši košarkar (MVP). Povsod je bil prisoten, saj je desetim točkam dodal še sedem asistenc in šest skokov ter imel najvišji statistični indeks, čeprav je ostrostrelec Jaycee Carroll dosegel 22 točk – od tega štiri trojke. Luka je tekmo končal pri statistični vrednosti 23, ko je bil na parketu, pa je Real pridobil 19 točk. Anthony Randolph je dosegel šest točk.

Blažič najboljši strelec tekme, Čančarju slovenski derbi

Jaka Blažič je bil z 18 točkami najboljši strelec tekme, a to ni pomagalo, da bi njegova Andorra prišla do zmage. Foto: Vid Ponikvar Andorra je v nedeljo gostovala pri evroligaški Baskonii in pričakovano izgubila. Po prvem polčasu še ni kazalo, da bodo Jaka Blažič in soigralci izgubili, saj so vodili s 40:34, a je bila v drugem delu zgodba povsem drugačna.

Čeprav je bil slovenski reprezentant z 18 točkami prvi strelec tekme, to ni bilo dovolj za zmago Andorre v baskovskem mestu (75:88).

V slovenskem dvoboju je krajši konec potegnil Luka Rupnik. Dosegel je le točko, njegova Fuenlabrada pa je morala doma priznati premoč Burgosu, v katerega je nedavno prestopil mladi Vlatko Čančar. Slednji je k zmagi z 79:69 prispeval devet točk.