Domžalski košarkarji z novo okrepitvijo

Košarkarji Helios Suns so tik pred vstopom v leto 2020 dobili novo okrepitev. Gre za 19-letnega Adriana Hirschmanna, ki se k Sunsom seli iz košarkarskega kluba Parklji, so danes sporočili iz kluba.

Kljub mladosti ima 192 cm visok branilec za sabo že dobre tri odigrane sezone članske košarke, v letošnjem letu pa je v dresu ljubljanskih Parkljev, ki so pred dnevi javili, da se umikajo iz tekmovanj, v 2. SKL dosegal po 18,5 točke in 5,4 skoka na tekmo. Z Ljubljančani je lani postal tudi mladinski državni prvak, letos poleti pa je nosil dres slovenske reprezentance U20, ki si je na evropskem prvenstvu divizije A v Izraelu priigrala 11. mesto.

"Za Helios sem se odločil, ker imajo v Domžalah izvrstne pogoje za delo in moj nadaljnji razvoj. V klubu so me super sprejeli, veselim se napornih treningov, vem pa, da me čaka še veliko dokazovanja v novem okolju," je ob prestopu v novo sredino dejal košarkar.

Trenerju Dejanu Jakari bo Hirschmann morda na voljo že za tekmo Lige ABA 2 proti Novemu Pazarju, ki jo Domžalčani v gosteh igrajo 2. januarja.