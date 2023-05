Dodatna okrepitev za rakete

Slovenske košarkarice so s petkovim dopoldanskim treningom v Podčetrtku začele tretji cikel priprav na evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem gostila Ljubljana in Tel Aviv. Reprezentanci se je naknadno priključila Sara Vujačić.

Rakete, kot so poimenovali slovensko žensko košarkarsko reprezentanco, bodo v torek in sredo odigrale naslednji dve pripravljalni tekmi. Tekmice slovenskih košarkaric bodo Hrvatice. Ta teden so visoko izgubile obe tekmi z Madžarsko.

Sara Vujačić Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na petkovem treningu se je ekipi priključila Sara Vujačić, ki je bila del reprezentančne zasedbe že v februarskem kvalifikacijskem ciklu. Selektor namreč še naprej ne more računati na pomoč četverice košarkaric, saj s polno obremenitvijo ne vadijo Aleksandra Krošelj, Mojca Jelenc, Hana Ivanuša in Tina Cvijanovič. "Vpoklica v reprezentanco sem zelo vesela in komaj sem čakala, da se pridružim ekipi. Občutki po prvem treningu z dekleti so super. Vsekakor bom dala svoj maksimum in ponujeno priložnost skušala čim bolj izkoristiti."

Slovenke bodo na domačem evropskem prvenstvu igrale v skupini C. Vse tekme skupinskega dela bodo igrale v Stožicah ob 18. uri. Uvodno tekmo bodo odigrale prvi dan prvenstva, ko se bodo v četrtek, 15. junija, srečale z Veliko Britanijo, dan pozneje jih čaka dvoboj z Nemčijo, nato pa se bodo po dnevu premora v nedeljo, 18. junija, pomerile še s Francijo. Vstopnice so še na voljo.