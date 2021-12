Joel Embiid je Brooklynu natresel 34 točk, za Antetokounmpa je nebo meja

Predzadnji dan leta so v ligi NBA igrali le tri tekme. Tik pred zdajci so zaradi zdravstvenih razlogov odpovedali obračun Denverja in Golden Stata. Milwaukee Bucks so ta večer dosegli že peto zaporedno zmago. Joel Embiid je bil s 34 točkami junak teme med Brooklyn Nets in Philadelphia 76ers.

Giannis Antetokounmpo je dosegel 18. dvojni dvojček v sezoni

Milwaukee Bucks so tokrat gostovali pri Orlando Magic in zmagali z izidom 118:136. Giannis Antetokounmpo je bil igralec tekme, potem ko je dosegel 33 točk. Za Antetokounmpa je bila to že enajsta tekma, na kateri je dosegel več kot trideset točk. Prispeval je še 12 skokov in v sezoni dosegel že 18. dvojni dvojček. Jrue Holiday je prispeval 25, Khris Middleton pa 22 točk.

"Zagotovo imamo popolno ekipo. Odlični fantje, soigralci in velik talent. In več ko bomo igrali skupaj, boljši bomo. Nebo je meja, vendar moramo ostati skromni in lačni zmag," je po tekmi povedal Antetokounmpo. Milwaukee je trenutno na tretjem mestu vzhodne konference. Na svojem računu imajo zdaj 24 zmag in 13 porazov.

Pri Orlandu je bil najboljši Franz Wagner, ki je dosegel 20 točk, njegov starejši brat Moritz Wagner pa je dosegel točko manj.

Joel Embiid Foto: Guliverimage

Brooklyn je moral priznati premoč Philadelphia 76ers

V noči na petek je spodrsnilo trenutno najboljši ekipi v vzhodni konferenci, od Brooklyna je bila boljša Philadelphia, ki je v velikem jabolku slavila s 110:102. Prvo ime dvoboja je bil 213 cm visoki kamerunski center Joel Embiid, ki je mrežicam nasul 34 točk, izkazal pa se je tudi Tyrese Maxey s 25 točkami.

Pri osmoljencih iz New Yorka je Kevin Durant po vrnitvi na igrišče zaradi covidnega protokola - nazadnje je nastopil 16. decembra - Philadelphii nasul 33 točk, poleg prvega zvezdnika Brooklyna pa se je izkazal tudi James Harden s trojnim dvojčkom - 33 točk, 14 skokov in 10 podaj.

Washington je na domačem parketu brez težav ukanil Cleveland s 110:93. Najboljši igralec domače ekipe je bil povratnik Bradley Beal, na tekmi proti konjenikom iz Clevelanda je po skoraj dvotedenskem premoru v svojo statistiko vpisal 19 točk in 10 podaj.

Mike Malone Foto: Getty Images

Tekma med Golden State Warriors in Denver Nuggets je bila prestavljena zaradi več pozitivnih testov na koronavirus v taboru Denverja, med pozitivnimi je tudi trener Mike Malone. Po nekaterih informacijah so morali v karanteno tudi trije igralci Denverja: Jeff Green, Zeke Nnaji in Bones Hyland. Še preden je prišla novica o prestavitvi tekme, je bil vprašljiv nastop Vlatka Čančarja (bolezen).

Golden State Warriors so s 27 zmagami in le sedmimi porazi prva ekipa zahodne konference. Stephen Curry je s povprečjem 27,7 točke na tekmo drugi strelec lige. Denver Nuggets imajo deset zmag manj, a prav tako izvrstnega posameznika. Nikola Jokić dosega v povprečju 25,8 točke na tekmo. Ekipi bi se morali pomeriti drugič v treh dneh. V torek so bili z 89:86 boljši Nuggetsi. Jokić je dal 22 točk in imel še 18 skokov.

Tonight's game against the Warriors has been postponed due to health and safety protocols. pic.twitter.com/zXpnAVetBl — Denver Nuggets (@nuggets) December 30, 2021

Liga NBA, 30. december: Brooklyn Nets : Philadelphia 76ers 102:110

Durant 33, Harden 33, 14 sk., 10 asis.; Embiid 34, 7 sk., Maxey 25



Orlando Magic : Milwaukee Bucks 118:136

F. Wagner 20, M. Wagner 19; Antetokounmpo 33, 12 sk., Holiday 25



Washington Wizards : Cleveland Cavaliers 110:93

Beal 29, 10 asis., Kuzma 25; Love 24, 11 sk., Mobley 21



Denver Nuggets - Golden State Warriors /prestavljeno/

Lestvici