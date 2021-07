Cunningham prvi nabor lige NBA

Cunninghamovo povprečje je bilo 20,1 točke, 6,2 skoka, 3,5 podaje in 1,6 ukradene žoge. Leta 2019 je bil tudi član ameriške reprezentance do 19 let, ki je osvojila naslov svetovnih prvakov.

"Še vedno je noro. Besede ne morejo izraziti čustev. Pripravljen sem, da vidim, kaj lahko pokažem na naslednji stopnici," je po izboru dejal 19-letnik.

Detroit je imel lani razmerje zmag in porazov 20-52, pravico prvega nabora pa je na loteriji dobil 22. junija.

Houston Rockets, ki je lani zmagal le 17-krat, je izbiral kot drugi in v svoje vrste pripeljal 19-letnika Jalena Greena, ki se je pred tem kalil v razvojni ligi NBA, ligi G. Green je v pretekli sezoni za ekipo Ignite v povprečju dosegal 17,9 točke, 2,1 skoka in 2,8 podaje.

Cleveland Cavaliers v svoje vrste pripeljali 213 cm visokega Evana Mobleyja

Cleveland Cavaliers so izbirali kot tretji in v svoje vrste pripeljali 213 cm visokega Evana Mobleyja, ki je lani za Univerzo v Južni Kaliforniji v povprečju dosegal 16,4 točke, 8,7 skoka in 2,4 podaje. Četrti po vrsti Toronto je izbral Scottieja Barnesa in peti Orlando Jalena Suggsa.

Oklahoma City, ki je izbirala kot šesta, je pripeljala 18-letnega avstralskega branilca Josha Giddeyja, Golden State je prav tako izbral 18-letnika, in sicer Jonathana Kuminga iz Demokratične republike Kongo. Kuminga je že pri 13 letih odšel v ZDA in vse od takrat do letošnjega nabora ni videl staršev.

"Težko je bilo, ampak to sem moral narediti, da so moji starši lahko ponosni name. To me je motiviralo, da sem postal kar najboljša oseba, kar sem lahko," je ob tem dejal Kuminga.

Devetnajstletni Nemec Franz Wagner je kot osmi po vrsti odšel k Orlando, kjer že igra njegov starejši brat Mo.

Dallas in Miami nista v prvem in drugem krogu nista imela pravice do nabora

Denver Nuggets slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja je v prvem krogu nabora izbral 20-letnega Nah'Shona Hylanda. Miami Heat Gorana Dragića in Dallas Mavericsk Luke Dončića v prvem in drugem krogu nista imela pravice do nabora.