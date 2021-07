19,8 sekunde pred koncem šeste tekme finala lige NBA med Milwaukeejem in Phoenixom je Giannis Antetokounmpo s široko razprtimi rokami in velikim nasmeškom navijačem v Fiserv Forum areni sporočil, da jim je uspelo. S 50 točkami, 14 skoki in petimi blokadami je Grk popeljal Buckse do zmage s 105:98 in svoji franšizi zagotovil prvi naslov po letu 1971. 26-letni košarkar je na vseh šestih tekmah finala prikazal maestralne predstave, Milwaukee je vodil z izjemnimi igrami.

Tri tedne po hiperekstenziji levega kolena je postal najkoristnejši igralec finala, v povprečju je na zadnjih šestih tekmah dosegal 35,2 točke, 13,2 skoka in šest asistenc na tekmo. Po Michaelu Jordanu in Hakeemu Olajuwonu je postal šele tretji košarkar v ligi, ki je v svoji karieri prejel nagrade za MVP-ja rednega dela in finala ter za najboljšega obrambnega košarkarja lige.

Trnova pot do uspeha

A zgodba 211 centimetrov visokega košarkarja do prestola lige NBA ni bila lahka. Giannis se je rodil v kraju Sepolia blizu Aten kot otrok nigerijskih migrantov. Kot otrok je bil zaljubljen v nogomet, šele pri dvanajstih letih je v roke prijel košarkarsko žogo. Le eno sezono je preživel v grški drugi ligi, nato pa ga je Milwaukee leta 2013 kot 15. izbral na naboru lige NBA. Osem let pozneje je srednji otrok od petih bratov Antetokounmpo na prestolu lige NBA. A ne prvi v svoji družini, saj je enak podvig uspel njegovemu bratu Kostasu lani z LA Lakers, del Milwaukeeja pa je letos tudi njegov brat Thanasis.

Po zmagi z izbranko Mariah Riddlesprigger in sinom Liamom. Foto: Guliverimage

"Osem let in pol nazaj, ko sem prišel v ligo NBA, nisem imel denarja niti za naslednji obrok. Moja mama je prodajala stvari na cesti. Zdaj sem tu, sedim na vrhu lige NBA. Res sem ponosen, počaščen in hvaležen. Tudi če bo to moje edino osvojeno prvenstvo, sem s tem več kot zadovoljen. Upam, da ta naš naslov dá ljudem več upanja," je bil po zmagi v finalu ganjen Grk.

Eden od njegovih tvitov leta 2014:

I just taste for the first time a smothie..MAN GOD BLESS AMERICA😊 — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) January 20, 2014

Zmago posvetil družini

Začetek njegove poti v ZDA ni bil lahek, Giannis je šele leta 2013 prejel grško državljanstvo. Že v svoji prvi sezoni je s svojimi dolgimi okončinami in odlično igro v obrambi opozoril nase, leta 2014 je bil uvrščen v drugo ekipo novincev. Po začetnih težavah in uvajanju v ligo NBA je leta 2017 družino Antetokounmpo doletela še ena tragedija, saj je zaradi infarkta nenadoma umrl oče Charles.

Kostas, Alexis, Thanasis in Giannis Antetokounmpo. Foto: Getty Images

"Celotna pot do tu in koliko so moji starši žrtvovali za to. Vse to sem videl in doživel. Vsak dan svojega življenja. To zmago posvečam mami, ki je vsak dan delala za nas, in očetu, ki me gleda od tam zgoraj. Želim jo posvetiti tudi svojemu dekletu, zaradi katere sem vsak dan boljši človek, hkrati pa izjemno skrbi za najinega sina. In seveda ne smem pozabiti na moje brate," je bil po zmagi ganjen in v solzah Giannis.

Zvest Milwakeeju

Greek Freak. Foto: Guliverimage V zadnjih sezonah se je forma 26-letnega Grka strmo vzpela, od koščenega velikana je postal "Greek Freak". V letih 2019 in 2020 je dobil nagradi za najkoristnejšega igralca sezone, petkrat je zaigral na tekmi vseh zvezd, trikrat je bil uvrščen v najboljšo peterko lige in še bi lahko naštevali. "Včasih sem zelo trmast. Odklopim se od sveta in se ženem za tistim, kar si res želim. To sem si res želel in zaradi tega sem danes zares čustven. A do tega nisem prišel sam, pomagalo mi je ogromno ljudi," je ob osvojitvi šampionskega prstana še dodal Giannis, ki je ves čas svoje poti ostal – kljub ponudbam drugih klubov – zvest Milwaukeeju.

"Nisem mogel zapustiti Bucksov. Imel sem delo, ki sem ga želel dokončati. Igranje v mehurčku se nam ni izšlo, vsi smo imeli domotožje brez svojih družin. A za tem, ko smo se vrnili v Milwaukee, je bilo vse drugače, to je naše mesto. Čutimo zaupanje ljudi, verjamemo vame in v nas. Tudi ko smo bili v izgubljenem položaju, so nas ljudje podpirali in želel sem dokončati začeto delo. Lahko bi bilo oditi v drug klub in z njim osvojiti prvenstvo. Lahko bi šel v ekipo superzvezdnikov in osvojil ligo, a hotel sem to doseči na svoj način. S trdim delom in tako nam je uspelo. Ne morem verjeti, uspelo nam je," je dejal Grk, ki verjame, da bo s svojo uspešno zgodbo spodbudil tudi druge ljudi, da so sanje vedno uresničljive.

Sporočilo iz leta 2014:

I'll never leave the team and the city of Milwaukee till we build the team to a championship level team.. — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 17, 2014

"Zaradi tega našega dosežka lahko vsak otrok na svetu verjame v svoje sanje. Ne glede na to, kako se počutiš, ko si na tleh, ko misliš, da ti ne bo uspelo v življenju na vseh področjih, moraš verjeti v svoje delo in vase. Nikomur ne smeš verjeti, kaj lahko in česa ne smeš početi. Ljudje so mi govorili, da ne morem zadeti prostih metov, danes sem zadel vse in zdaj sem prvak. Le verjemi, vse je mogoče," je bil po zmagi v finalu še navdihnjen Grk.

