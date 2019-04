Crveni zvezdi najvišja kazen in "darilo" ženskam

Znan je epilog pete tekme finale lige ABA, ki se je končala z zmago Crvene zvezde nad Budućnostjo. Srbski klub je za vrsto hudih disciplinskih prestopkov, med njimi v oči bodejo zlasti grožnje in napadi na košarkarje Budućnosti neposredno pred začetkom odločilne tekme, prejel kazen zaprtja dvorane Aleksandar Nikolić za prvi dve tekmi naslednje sezone, na naslednjih treh tekmah pa bodo lahko na tribunah sedeli le ženske in otroci do 14 let. Zaradi slabe organizacije in javnih nastopov mora klub na račun lige ABA nakazati še 82.500 tisoč evrov, kar je najvišja kazen v zgodovini tega tekmovanja.

Spomnimo, peta tekma finala lige ABA se je zaradi neredov in napada na gostujoče igralce začela z enourno zamudo. Košarkarje črnogorske ekipe so namreč privrženci beograjskega kluba verbalno žalili že na poti od avtobusa do dvorane Aleksandar Nikolić, pri ogrevanju pa so na njih zmetali številne kovance, vžigalnike, plastenke, polnilce za telefon, kamenje, steklenice in stole. Manjša skupina beograjskih navijačev je tudi vdrla na parket, tako da so se košarkarji črnogorske ekipe dvajset minut pred začetkom tekme umaknili v notranjost dvorane.

Vodstvo lige je kaznovalo tudi finalista, Budućnost iz Podgorice, ki bo moral skupno v blagajno lige odšteti 42.000 evrov kazni zaradi slabe organizacije in tehničnih napak.

Denarna kazen je po tekmah končnice doletela še Cedevito (2600 evrov) ter Partizan (24.000 evrov).

Iz vodstva Aba-lige so še sporočili, da več disciplinskih postopkov po koncu sezone lige Aba še poteka. Razplet bo znan v naslednjih tednih.