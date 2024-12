Cedevita Olimpija pred zahtevno nalogo, Krka v Splitu

Košarkarji Cedevite Olimpije so na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih štirikrat zmagali. V ligi ABA so sicer pri štirih zmagah in šestih porazih, medtem ko je Spartak pri izkupičku 6-4. "Zame njihova dobra sezona ni presenečenje, imajo res kakovostno zasedbo in dober proračun. Med drugim so dobili Budućnost v Podgorici, bili so blizu tudi proti Dubaju, Partizanu in Crveni zvezdi. Čaka nas izjemno težko delo," je pred srečanjem dejal trener zmajev Zvezdan Mitrović.

Liga ABA, 11. krog:

Petek, 6. december:

Sobota, 7. december:

Nedelja, 8. december:

Ponedeljek, 9. december:

Lestvica: