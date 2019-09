Čebašek pod Dončićevo taktirko

Občasni slovenski reprezentant Jakob Čebašek nove sezone vendarle ne bo začel v Primorski, s katero je lani ob skromni minutaži postal državni prvak in zmagovalec druge lige ABA. Nekdanji MVP slovenskega košarkarskega prvenstva, ki je srečo preizkusil tudi v tujini, bo namreč kariero nadaljeval v Šentjurju. Ljubljančan je z nekdanjimi državnimi prvaki že podpisal pogodbo, trener Saša Dončić pa je s tem dobil novo okrepitev.

Marić ostaja v Zadru

Potem ko so v svoje vrste pripeljali kar osem novincev, so pri Zadru naznanili podpis nove pogodbe s Petrom Marićem, ki je dres dalmatinskega kluba nosil že v pretekli sezoni. Izkušeni branilec sicer prihaja iz Zadra, a je za istoimensko ekipo prvič zaigral šele lani. Pred tem so bili njegovi delodajalci Puntamika, Zabok, Kvartner in Cibona. Ob Mariću naj bi dres Zadra še naprej nosili tudi Luka Žorić, Vladimir Dašić, Domagoj Vuković, Roko Erslan in Jure Planinić.

DeMarcus Nelson bo igral v evroligi. Foto: Sportida

Znanec iz lige ABA v Münchnu

Ameriškega branilca DeMarcusa Nelsona se številni košarkarski navdušenci spominjajo kot člana Crvene zvezde. V ligi ABA je igral tudi za Zagreb. V zadnjih sezonah je igral za ugledne klube, kot so Monaco, Unicaja in Asvel, zdaj pa bo kariero nadaljeval v Bayernu iz Münchna, kamor ga je zvabil Dejan Radonjić. Ameriški veteran je z Bavarci podpisal enoletno pogodbo.

Lampropoulos je okrepil Panionios

Grški krilni center Fotios Lampropoulos vstopa v 36. leto, v svoji karieri pa je zamenjal že 19 klubov. V pretekli sezoni je bil član Estudiantesa. Zdaj se vrača v domovino. Podpisal je pogodbo s Panioniosom, kjer bo njegov trener Giannis Livanos.