Čančarjevo silovito zabijanje v NBA #video

Slovenski košarkar Vlatko Čančar je dočakal letošnjo prvo tekmo v poletni ligi NBA in prispeval svoj delež, da so Denver Nuggets prišli do zmage. Navdušil je takoj na začetku tekme.