Buren odziv Italijana: Ne maram takšnih vprašanj

Za povsem prevetreno zasedbo Cedevite Olimpije so težki dnevi. Čeprav je strateg ljubljanskega moštva Simone Pianigiani že pred začetkom novega obdobja večkrat poudaril, da ekipa potrebuje čas, pa sta zadnja dva rezultata med navijače ljubljanskega kluba prinesla ogromno dvomov in skrbi. Slovenski prvaki so prejšnji teden najprej s 73:100 klonili na gostovanju v Tel Avivu pri Hapoelu, zatem pa so v nedeljo doživeli pravo katastrofo v ligi ABA, saj so v Beogradu s kar 51:94 morali priznati premoč Crveni zvezdi.

Zdaj je pred ljubljanskimi košarkarji nov zahteven preizkus, saj v Stožice prihaja lanski polfinalist Eurocupa Joventut Badalona, ki je v prvem krogu tako kot Cedevita Olimpija zabeležil poraz, saj je na domačih tleh z 62:63 klonili proti Bešiktašu. "Upam, da bomo prikazali drugačen obraz, ker igramo na domačem parketu. Joventut ima veliko zelo dobrih igralcev z izkušnjami, tudi z igranjem v Evroligi. Številni igralci so že vrsto let del ekipe z istim trenerjem, zato vedo, kako igrati in nadzorovati potek igre, zagotovo pa bo Joventut zelo motiviran po tem, ko je na prvi domači tekmi doživel poraz proti Bešiktašu v zaključku srečanja. Pričakujem, da moji fantje ne izgubijo zaupanja vase. Moramo delati, obenem pa nas do konca oktobra čaka veliko število tekem," je pred srečanjem dejal Pianigiani.

Ljubljanska zasedba je na zadnjih dveh tekmah izgubila s skupno razliko kar 70 točk. Foto: www.alesfevzer.com

"Naša naloga je, da treniramo in napredujemo, igramo in skušamo zabeležiti zmage oziroma pokazati napredek. Če izgubljamo, pa se ne smemo predati, kot se je to zgodilo proti ekipam, ki so v boljšem položaju kot mi. To moramo v najkrajšem mogočem času spremeniti, če želimo postati resna ekipa. Še naprej se moramo truditi, saj je naš glavni cilj, da smo iz dneva v dan boljši. Vsi skupaj se trudimo vsak dan in le na ta način bomo napredovali. Moramo biti mentalno čvrsti, ker naši tekmeci radi nadzorujejo tempo igre na igrišču. Če bomo na tekmi imeli pravi pristop, lahko zmagamo," je še poudaril italijanski strateg.

Na Zorana Dragića pri Cedeviti Olimpiji letos ne računajo. 34-letni izkušeni slovenski reprezentant je zadnje tedne preživel v Miamiju, kjer je skrbel za individualno pripravo skupaj z bratom Goranom. Foto: Cedevita Olimpija/Filip Barbalič/alesfevzer.com

Na novinarski konferenci pred tekmo so mu zastavili tudi vprašanje v povezavi z Zoranom Dragićem, ki je uradno še vedno član Cedevite Olimpije, prejema plačo, a se mu je vodstvo že pred začetkom sezone odpovedalo. "Ko sem sprejel službo, sem sprejel vizijo kluba, da se stvari spremenijo, začnejo z ničle. Izkušeni igralci lahko pomagajo, a v prejšnji sezoni je izkušena ekipa zmagala trikrat na 18 tekmah. Mogoče bi zdaj lahko počeli enako, pa ne bi izgubljali s takšno razliko, a službo sem sprejel z načrtom, kot smo si ga zastavili. Ne maram takšnih vprašanj, imel sem ogromno drugih ponudb z drugimi cilji in drugačnimi košarkarji. A želel sem si izziva, sprejel sem nižjo pogodbo, da lahko delam z vizijo kluba. Želimo si zgraditi ekipo, a oktobra pričakovati rezultate ni realno. Moramo biti potrpežljivi," ni bil navdušen Italijan na klopi slovenskih prvakov.

Da je stanje daleč od rožnatega, se zavedajo tudi košarkarji. "Glede na to, da za nami ni lahek teden, nestrpno pričakujemo sredino tekmo. K sreči je sezona takšna, da si tekme sledijo na dva oziroma tri dneve, zato se veselimo prve domače tekme v BKT EuroCupu. Zavedamo se, da trenutno naše stanje ni optimalno, v dneh, ki jih imamo na voljo do obračuna z Joventutom, pa bomo naredili vse, da se čim bolje pripravimo na tekmo," je v ponedeljek dejal kapetan Jaka Blažič.

