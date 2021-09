Bojkotiral bo priprave, sledi lahko visoka kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ben Simmons se ne bo udeležil klubskih priprav in zahteva odhod v drug klub.

Avstralski košarkar Ben Simmons, ki je bil leta 2016 prvi izbor na naboru in bil vse odtlej pri Philadelphia 76ers, želi zapustiti klub in se po poročanju iz ZDA ne bo udeležil klubskih priprav. Težava je v tem, da pri 76ers še niso našli ustreznega kluba, s katerim bi izpeljali menjavo.

Po burnem dogajanju v polfinalni seriji vzhodne konference med Atlanta Hawks in Philadelphia 76ers ter odločilni sedmi tekmi, na kateri je Ben Simmons s slabšo predstavo in odločitvami postal tarča kritik, so navijači zahtevali njegovo menjavo. Nič drugače ni bilo pri Simmonsu, ki pa je še vedno član moštva Philadelphie.

Čez slab mesec se bo začela nova sezona v ligi NBA, klubi bodo v ponedeljek z medijskim dnevom vstopili v pripravljalno obdobje, a na zboru ne bo nekdanjega prvega izbora na naboru.

Simmons je dal jasno vedeti, da ne bo več ne igral ne treniral za 76ers. Želi menjavo kluba. Dobro se zaveda, da ga lahko vodilni suspendirajo ali zadržijo njegovo plačo. A za zdaj za Avstralca še niso našli novega kluba, kjer bi lahko nadaljeval kariero.

Po poročanju ESPN ima Simmons še štiriletno pogodbo v višini 147 milijonov dolarjev. V naslednji bo prejel 33 milijonov dolarjev. Dobro se zaveda, da lahko izgubi zajeten kupček denarja, če ne bo nastopal na tekmah, a to ga ne gane. Za vsako tekmo, ki bi jo izpustil, bi mu odtrgali 227.613 dolarjev - njegova pogodba je sestavljena na način, da prejme 50 odstotkov plače pred 1. oktobrom, kar je še vedno zajeten kupček denarja.

Bolj v ospredju je vprašanje, kdo ga bo lahko sploh vzel v svoje vrste, saj so klubi praktično že zapolnili svoje vrzeli, povrhu vsega pa je njegova plača za proračune drugih klubov visoka.