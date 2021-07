Bo Milwaukee vse skupaj vrnil na začetek?

V noči na četrtek bomo ponovno spremljali obračun zvezdnikov Giannisa Antetokounmpa in Chrisa Paula ter njunih moštev. Pred četrtim srečanjem je izkušeni Paul za spletno stran nba.com nasprotniku namenil tudi nekaj besed.

"Ne glede na to, na kakšen način doseže točke, jih pač doseže," je o Antetokounmpu dejal Paul. "Saj veste kaj mislim? Pride tja dol, enkrat zabije, to še nekajkrat ponovi in nato enkrat zaključi s polaganjem. To je to, kar je. Mislim, da moramo najti način, kako ga ustaviti. Poskusiti moramo najti način, kako bi ga upočasnili."