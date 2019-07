Avstralci na SP brez prvega zvezdnika Bena Simmonsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralski košarkarski zvezdnik Ben Simmons je odpovedal reprezentančni nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom na Kitajskem.

Simmons, ki je pred kratkim podpisal zelo donosno petletno pogodbo v višini 170 milijonov dolarjev s Philadelphio 76-ers, je dejal, da je bila odločitev o odpovedi na SP zelo težka, a povsem razumljiva, saj se želi čim bolje pripraviti za nove klubske izzive v severnoameriški ligi NBA.

Dvaindvajsetletni in 208 cm visoki Avstralec iz Melbourna je bil leta 2016 prvi izbor na naboru lige NBA. Izbrala ga je ekipa iz mesta bratovske ljubezni, vendar zanjo v prvi sezoni ni igral zaradi hude poškodbe kolena. V naslednji sezoni se je izkazal in bil izbran za najboljšega novinca sezone. To nagrado je po koncu sezone 2018/19 prejel Slovenec v dresu Dallasa Luka Dončić.

Simmons je v minuli sezoni dosegal 16,9 točke, 8,8 skoka in 7,7 podaje na tekmo, prvič pa je zaigral tudi na tekmi zvezdnikov lige NBA.

Avstralija se bo na SP na Kitajskem v skupinskem delu pomerila s Kanado, Senegalom in Litvo.