Andrej Žakelj je ekipo iz dvorane Morača prevzel sredi sezone 2023/24 in odtlej vodi Budućnost. Trener, ki je v sezoni 2023/24 s Studentskim centrom osvojil superpokal lige Aba, je v glasovanju za trenerja leta zmagal zelo prepričljivo. Dobil je 84,9 odstotka glasov.

The @KKBuducnostVOLI head coach Andrej Žakelj has been voted the 2024/25 AdmiralBet #ABALiga Coach of the Season! Congratulations! 👏👏



