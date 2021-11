Ameriška nevarnost in stari znanec

Pretekli konec tedna so se pri Cedeviti Olimpiji odločili, da ne bodo več računali na organizatorja igre Marcusa Keena, ki se ni izkazal, kot so pričakovali, zato bodo naslednji preizkus v EuroCupu odigrali v nekoliko okrnjeni zasedbi.

Četa Jurice Golemca je po štirih krogih polovično uspešna. Začela je izvrstno, saj sta v uvodnih krogih padla Gran Canaria in Bourg, nato pa sta sledila poraza proti Bursasporju in Ulmu. Tekmec Budućnost je v boljšem položaju, saj ima na svojem računu tri zmage in poraz.

Džikić opozarja

Črnogorsko moštvo ima zmago več tudi v regionalni ligi ABA. In to zmago več je doseglo prav nad Olimpijo v Stožicah, kjer so bili košarkarji Budućnosti boljši s 84:79. Pod vodstvom starega znanca ljubljanskega moštva Aleksandra Džikića ekipa iz Podgorice dobro deluje, napadalno pa so najbolj nevarni ameriški košarkarji Justin Cobbs, ki ima tudi črnogorsko državljanstvo, Willie Reed in Dennis Seeley.

Aleksandar Džikić je leta 2008 vodil takratno Union Olimpijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nasproti nam bo stal zelo dobro znan tekmec. Igramo namreč v regionalni ligi. Olimpija je naredila nekaj sprememb v moštvu, določeni košarkarji imajo drugačno vlogo. Gre za zelo izkušeno zasedbo, ki ima več orožij in je atletsko dobra. Upam, da bodo navijači z nami. Potrebujemo njihovo energijo in podporo," je pred današnjim obračunom dejal Džikić.

Najnevarnejši košarkarji Budućnosti Justin Cobbs 15,8 točke, 4,8 asistence

Willie Reed 10,7 točke, 5 sk.

Dennis Seeley 10,5 točke, 2,5 as., 2,3 sk.

Edin Atić 10 točk, 3,8 sk., 2 as., 2,3 ukr. žog.

V iskanju presenečenja

Budućnost je bila vse do prejšnjega tedna stoodstotna v EuroCupu. Premagala je tudi favorizirani Virtus iz Bologne. Prvi poraz ji je zadala zasedba Uman Reyer Venice.

Jurica Golemac upa, da bodo pripravili presenečenje. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Budućnost je v tej sezoni v Podgorici še neporažena. Gre za ekipo, ki igra odlično košarko, pomerili pa se bomo drugič v sezoni. Zagotovo bomo iskali svoje možnosti in se ne bomo predali. V Podgorico se podajamo samozavestni po dobri tekmi in zmagi nad Mornarjem. Dali bomo vse od sebe, da presenetimo favorizirano Budućnost," je dejal Golemac, ameriški košarkar Melvin Ejim pa dodal: "Zavedamo se tega, da je pred nami zahtevna preizkušnja. Budućnost zelo dobro igra na domačem parketu. Naš tekmec ima zelo uravnoteženo ekipo, igralci pa se zelo dobro poznajo med seboj. Na tej točki sezone igrajo odlično košarko, dosegli so tudi nekaj velikih zmag. Na nas je, da pokažemo, kdo smo, in da stopimo na parket ter igramo svojo igro. Če se bomo osredotočili nase in iskali način, kako bolje igrati kot ekipa, ter nadzorovali svojo igro, bomo na koncu v dobrem položaju, da zmagamo."