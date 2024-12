Američan Benjamin Stanley okrepil škofjeloški LTH Castings

Američan v višino meri 201 centimeter, se najbolje znajde na položaju krilnega centra.

"Ob prihodu v Škofjo Loko sem najprej občutil navdušenje. Rad imam gore in videti so čudovite. Ob tem sem se počutil resnično blagoslovljenega, da imam priložnost igrati tukaj. Cenim fante in celotno ekipo. So zelo gostoljubni in veliko mi pomagajo. Obljubljam, da bom vsakič, ko bom stopil na igrišče, dal vse od sebe," je svoje misli ob prihodu k LTH Castingsu strnil Stanley.

Šestindvajsetletni košarkar je v ligi NCAA igral za ekipe Hampton Pirates, Xavier Musketeers in Old Dominion Monarchs. Ko je v sezoni 2019/20 igral za Pirate, je bil s povprečjem 22 doseženih točk na tekmo deveti strelec 1. divizije lige NCAA. Leta 2023 je bil na naboru lige NBA, a ni bil izbran, pred prihodom v Škofjo Loko pa se je preizkusil še v NBA G League oz. v razvojni ligi NBA in sicer v moštvu Grand Rapids Gold, tj. razvojni ekipi Denver Nuggets.

