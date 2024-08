Španski trener Alex Mumbru je novi selektor nemške košarkarske reprezentance, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Petinštiridesetletni dolgoletni španski reprezentant bo po navedbah tamkajšnje zveze (DBB) prevzel vajeti iz rok Gordona Herberta, pod vodstvom katerega so Nemci lani postali svetovni prvaki.

Herbert je po nedavno končanih olimpijskih igrah v Parizu, na katerih je nemška izbrana vrsta izgubila dvoboj za bron proti Srbiji, sklenil delo z nemško zvezo in bo v prihodnje vodil zasedbo Bayerna iz Münchna, piše dpa.

Mumbru je v trenerski karieri sprva vodil Bilbao, nazadnje pa Valencio. V igralski karieri je zastopal zgolj španske klube, in sicer Juventut, Real Madrid in Bilbao. Z izbrano vrsto Španije je postal svetovni prvak leta 2006 in na OI v Pekingu 2008 osvojil srebrno kolajno.

"Res se veselim, da bom lahko nadaljeval izjemno delo, ki so ga v zadnjih letih v reprezentanci opravili moji predhodniki. Pripravljen sem na ta izziv," je v izjavi za DBB dejal 45-letni Mumbru, ki bo prvič v karieri deloval zunaj Španije.