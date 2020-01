Domžalčani do velike zmage, visok poraz Rogaške

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 18. krogu druge lige ABA je Rogaška visoko izgubila proti Sutjeski (64:97), košarkarji Helios Suns pa so vknjižili veliko zmago Skopju pri drugouvrščenemu MZT (85:89).

Slatničani so gostom morali že na začetku priznati terensko premoč, začetnega zaostanka pa niso več znali izničiti. Sutjeska je vseskozi zanesljivo povečevala naskok in že precej pred koncem je bilo jasno, da bodo zmagali gostje, ki se se tako tudi oddolžili slovenski ekipi za poraz na prvi medsebojni tekmi. Urban Durnik je za Rogaško dosegel 18 točk, po 13 sta jih dodala še Miha Fon in Dejan Čigoja.

Helios presenetil MZT

Domžalčani so na gostovanju v Skopju presenetili drugo ekipo regionalnega tekmovanja in ostali v igri za končnico. Slovenska ekipa je izkoristila tudi kazen domačih, ki so morali igrati pred praznimi tribunami. V prvem delu je skopska ekipa še upravičila status favorita, pozneje pa se je v tesnem dvoboju tehtnica nagnila na stran gostov.

S trojko Blaža Mahkovica so Domžalčani dobili tretjo četrtino, tesno pa je bilo tudi v zadnji. A Helios si je dve minuti pred koncem priboril prednost 85:79, kar je bilo dovolj, da je zmaga odšla v Slovenijo. Mahkovic z 29 točkami (dodal je še devet skokov) je bil nerešljiva uganka za domače, dobro pa mu je pomagal še Davor Konjević s 24.

