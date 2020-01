Slovenska kluba polovično uspešna

Košarkarji Helios Suns so v tekmi 17. kroga regionalne lige druge ABA lige gostili Spars in izgubili s 77:80. Kljub statusu papirnatega favorita so zaostajali večji del tekme, tudi na koncu pa jim ni uspelo pripraviti preobrata. Rogaška je v sredo v gosteh premagala Novi Pazar z 81:77. Slovenski predstavnik v ligi je vodil praktično celo tekmo, največ tudi za 15 točk v drugi četrtini, in se na koncu veselil desete zmage.