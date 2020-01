Domžalčani visoko poraženi v Tuzli, Rogaška doma

V 16. krogu druge lige ABA so košarkarji Helios Suns danes gostovali v Tuzli pri ekipi Slobode in zabeležili visok poraz (101:83). Drugi slovenski predstavnik Rogaška je v četrtek doma s 77:84 izgubila proti vodilnemu Borcu.

Po izenačenem prvem polčasu so gostitelji do prednosti prišli v tretji četrtini, ki so jo dobili z 11 točkami prednosti in jo nato v zadnjem delu igre skoraj podvojili. Za Helios je največ točk dosegel Blaž Mahkovic (17), Vladimir Tomašević pa je bil najboljši strelec tekme s 23 točkami.

Vodilni Borac iz Čačka je na gostovanju v Rogaški Slatini zmagal s 84:77, pri domačih je bil s je 17 točkami najboljši Ivan Miličević, 16 jih je dodal še Tony Washington, ob teh pa je imel še 11 skokov.

