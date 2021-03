Crvena zvezda z zanesljivo zmago na vrh, Cedevita Olimpija in Krka brez tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na edini sobotni tekmi 23. kroga lige ABA so košarkarji Crvene zvezde zanesljivo opravili z FMP-jem in se vrnili na prvo mesto. Zaradi primerov okužb s covidom-19 sta prestavljeni obe tekmi kroga slovenskih klubov (Cibona - Cedevita Olimpija in Krka - Split).