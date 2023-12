Šenčur do tretje zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šenčur je prišel do tretje zmage, h kateri je Dino Murić prispeval 18 točk.

Šenčur je prišel do tretje zmage, h kateri je Dino Murić prispeval 18 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v 7. krogu lige Aba 2 v Širokem Brijegu premagali hrvaško Šibenko z 78:57 (26:16, 43:38, 60:47). To je bila tretja zmaga gorenjske zasedbe v drugem rangu regionalne lige.

Šenčur je po tretji zmagi nekoliko napredoval na lestvici in je zdaj začasno sedmi z razmerjem zmag in porazov 3-4. S tem je prehitel tudi Kansai Helios Domžale, ki je po sredinem porazu proti Širokem Brijegu 11. (2-5).

Po visokem porazu proti Subotici (76:109) v torek so se varovanci Miljana Pavkovića tokrat proti predzadnji ekipi lige (1-6) odrezali bolje. Največji del prednosti so si priigrali v prvi in tretji četrtini. Razlika je na koncu kljub slabemu metu za tri točke (4:21) znašala 21 točk.

Pri Šenčurju je 18 točk dosegel Dino Murić (šest skokov), po 13 sta jih dodala Gaber Ožegovič (šest skokov) in Primož Kmetič. Alen Malovčič je ob 11 točkah pobral še devet skokov. Pri Šibenki je Antonio Klarin dosegel 13 točk.

Naslednji turnir lige Aba 2 bo na vrsti od 29. januarja do 4. februarja. Ekipe bodo odigrale po tri tekme.