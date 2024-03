Pomemben slovenski derbi v Novem mestu

25. krog lige ABA danes v Novem mestu prinaša slovenski obračun med Krko in Cedevito Olimpijo. Medtem ko Krka išče pot do nujnih zmag v boju za obstanek pa si Cedevita želi čim boljšega izhodišča pred končnico.

Varovancem glavnega trenerja Zorana Martića na četrtem mestu za ovratnik dihata Mega in Zadar, ki imata po 24 krogih zmago manj, ob tem pa je potrebno dodati, da je Zadar svojo tekmo v 25. kolu že odigral in na domačem parketu izgubil proti FMP-ju. Novomeščani bodo skušali v zadnjih dveh kolih rednega dela prehiteti Mornar, ki ima zmago več, in v soboto v Baru gosti Borac. Pred sobotnim obračunom v Športni dvorani Leon Štukelj je Krka v regionalni ligi doživela šest zaporednih porazov.

Cedevita Olimpija in Krka sta se v tekmovalni sezoni 2023/24 pomerili dvakrat, enkrat v rednem delu lige ABA v decembru v Tivoliju, drugič pa sta si ekipi nasproti stali v finalu Pokala Spar na Kodeljevem v februarju. Medtem ko so prvo tekmo v Tivoliju Ljubljančani zanesljivo dobili, je bila zadnja na Kodeljevem odločena šele v zaključku. "Zadnji krogi v regionalnem tekmovanju vedno o nečem odločajo, tudi sobotni obračun v Novem mestu je pomemben tako za nas, kot tudi za Krko. Mi lovimo dober položaj na lestvici pred začetkom končnice, naši tekmeci pa se borijo za obstanek v ligi. Skrivnosti med obema ekipama ni veliko, glede na to, da smo se v tej sezoni pomerili že dvakrat. Odločali bodo pristop, energija in osredotočenost," je pred tekmo v Športni dvorani Leona Štuklja povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije, Zoran Martić.

Obe tekmi v tej sezoni je dobila Cedevita Olimpija. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Za nas je predvsem pomembno, da bi igralci, ki so poškodovani, na sobotni tekmi lahko pomagali. To je v trenutku tudi največja težava. Sicer imamo dovolj časa za počitek in pripravo na tekmo. Letos smo se dvakrat že pomerili. V pokalu smo bili precej blizu, a je bila tudi Olimpija precej oslabljena. Glede na to tekmo se vračata tako Stewart kot Cobbs, ki jim pomenita ogromno. Predvsem Stewart je eden od igralcev, ki lahko nagne jeziček na tehtnici na Olimpijino stran. A vseeno… Igramo doma, vemo, v kakšnem položaju smo. Poskusili bomo, naredili bomo vse in iskali priložnost, da bi točki ostali v Novem mestu," pa je dejal strateg Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 25. krog

