Olimpija po preobratu do pomembne zmage

V 15. krogu lige ABA je Olimpija v Stožicah gostila Mego in po preobratu prišla do izjemno pomembne zmage z 91:78. Olimpija je s tem prekinila niz treh zaporednih porazov. Krka je v soboto gostovala v Beogradu pri Partizanu, ki so ga Novomeščani v prvem delu prvenstva presenetili na domačem parketu. Tokrat je bil Partizan zanesljivo boljši, beograjska ekipa je slavila s kar 87:55. Krka tako ostaja pri štirih zmagah.

Gledalci v Stožicah so v začetnih minutah spremljali izredno izenačen obračun. Dve minuti pred koncem prve četrtine je Jan Špan izid še poravnal na 15:15, nato pa je sledil strelski mrk Olimpije, kar je Mega izkoristila in z delnim 14:0 napravila prvo večjo prednost na srečanju.

Olimpija je v tretji četrtini zaigrala bolje, ob izteku tretje četrtine pa je za izenačenje s košem poskrbel Domen Lorbek. V izenačenem nadaljevanju, je ljubljanska ekipa tekmo prelomila v zadnjih minutah srečanja, ko je z delnim izidom 8:0 prešla v vodstvo, ki ga do konca tekme ni več spustila iz rok. Na koncu je Olimpija slavila z 91:78 in prišla do pete zmage v tej sezoni, ki je hkrati tudi zelo pomembna v boju za obstanek.

Lorbek je tekmo končal pri 23 točkah, Miha Lapornik in Špan sta jih prispevala po 13. Pri Megi je bil z 19 točkami najučinkovitejši Zoran Nikolić.

Krka ponižana v Beogradu

Krka je v Beogradu stik s Partizanom držala le prvih nekaj minut srečanja, nato pa so košarkarji beograjskega kluba zagospodarili na igrišču. Ob koncu prvega polčasa je Krki zaostanek uspelo znižati na manj kot deset točk (39:30), a so bili domači v drugem polčasu razred zase. Prednost je rasla iz minute v minuto, Partizan je na koncu slavil z 32 točkami naskoka. Krka tako ostaja na zadnjem mestu lige ABA s štirimi zmagami in 11 porazi. Novomeška ekipa je izgubila kar 23 žog.

Za ekipo Krke je prvič v tej sezoni zaigral Marko Jošilo, ki je ob vrnitvi prispeval devet točk. Največ jih je za Krko dosegel Luka Lapornik, ki je v novomeški ekipi s 13 točkami edini presegel dvomestno število točk. Marcus Paige je za Partizan prispeval 17 točk.

