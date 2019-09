Zmagovalca Gira zaradi zapletov z vizumom ne bo na dirki po Britaniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Italiji Richard Carapaz ni dobil britanskega vizuma in letos ne bo mogel tekmovati na dirki po Veliki Britaniji, so sporočili iz ekipe Movistar, za katero nastopa Ekvadorec, a bo v naslednji sezoni dirkal za Ineos.

"Žalostno, kljub naporom ekipe Movistar, ki je storila vse predpisane in zahtevane postopke, Richard Carapaz ni dobil vstopnega dovoljenja pravočasno in tako ne bo mogel nastopiti na dirki," so sporočili iz Movistarja.

Na dirki po britanskem otoku, ki se bo v Glasgowu začela v soboto, končala pa v Manchestru 18. septembra, bo Carapaza zamenjal Hector Carretero.

Preberite še: