Žak Eržen krstni nastop na mednarodni dirkališčni sceni izpeljal z odliko

Žak Eržen je velik potencial slovenskega dirkališčnega kolesarstva. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

"Dirka je bila zelo zahtevna, že od začetka sem nadzoroval celoten potek in bil vedno pri vrhu. Na koncu je odločala dirka na točke, na kateri sem startal z največ točkami in jo nadzoroval. Zelo vesel sem te zmage, rad bi se zahvalil strokovnemu štabu in ekipi, ki me je spodbujala," je mladi Eržen povedal po kvalifikacijah.

Danes ga čaka še nastop na dirki na točke, kjer bo lovil nove točke ter vstopnico za nastop na svetovnem prvenstvu.

Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Trofeo Internacional Municipio de Anadia 2022 šteje kot UCI dirka C2 kategorije, na kateri poleg domačih portugalskih specialistov nastopajo najboljši tekmovalci iz 23 držav. Ominum je disciplina, kjer šteje več dirk. Na dirki na končni cilj je bil Eržen četrti, na tempo race drugi, dirko na izpadanje je zmagal, v zadnji dirki na točke pa je potem zadržal največ točk in s tem potrdil skupno prvo mesto.

Odkar jim je v Novem mestu uspelo pokriti velodrom, slovenski klubi v sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije tej veji kolesarstva posvečajo vse več pozornosti. V prihodnosti se lahko nadejamo še več podobnih nastopov, sporočajo s Kolesarske zveze Slovenije.

V Novem mestu bo med 4. in 6. februarjem potekalo državno prvenstvo na velodromu za moške kategorije mlajši mladinci, starejši mladinci ter elite.