Yates zmagovalec dirke po Romandiji, zadnja etapa Gavirii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates) je zmagovalec kolesarske dirke po Romandiji. Današnjo peto, zadnjo etapo na trasi od Vufflens-la-Ville do Ženeve, dolgo 170,8 km, je po ciljnem sprintu dobil Kolumbijec Fernando Gaviria (Movistar) pred Nemcem Nikiasom Arndtom (Bahrain Victorius) in Britancem Ethanom Hayterjem (Ineos Grenadiers).

Gaviria je pred ciljem presenetil tekmece, saj je napadel pred zadnjim ovinkom in si prihranil dovolj prednosti do ciljne črte za drugo zmago v dresu Movistarja.

Yates je v soboto slavil v kraljevski etapi in oblekel rumeno majico vodilnega. Danes je v cilj razgibane etape pripeljal v glavnini in času zmagovalca, v skupnem seštevku pa zmagal s prednostjo 19 sekund pred Američanom Matteom Jorgensonom (Movistar) in 27 pred Italijanom Damianom Carusom (Bahrain Victorious).

"Najprej bi se rad zahvalil fantom. Danes smo odlično nadzorovali dirko. Sam nisem naredil prav veliko, zato se jim zahvaljujem, da smo zmagali na tej dirki. To je bil za nas popoln teden, dve etapni in skupna zmaga, zato si ne moremo želeti več," je po današnji etapi dejal Yates.

Najboljši sprinter na dirki je bil Britanec Hayter s 100 osvojenimi točkami, Jorgenson je na koncu oblekel majico najboljšega mladega kolesarja, Francoz Julien Bernard (Trek-Segafredo) pa za najboljšega hribolazca.

Edini slovenski kolesar na dirki Domen Novak (UAE Team Emirates) je zadnjo etapo sklenil na 90. mestu z zaostankom minute in 16 sekund, skupno pa zasedel 82. mesto.

Izidi: 1. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 17;12:42

2. Matteo Jorgenson (ZDA/Movistar) + 19

3. Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) 27

4. David Max Poole (VBr/DSM) 38

5. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 41

6. Cian Uijtdebroeks (Bel/Bora-Hansgrohe) 1:21

7. Romain Bardet (Francija/DSM) 1:28

8. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 1:53

9. Edward Dunbar (Irs/Jayco-AlUla) 1:53

10. Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates) 2:07

...

82. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 42:43

Preberite še: