Vsestranski Britanec v slogu Supermana do še ene mavrične majice #video

Tom Pidcock je postal prvi Britanec z naslovom svetovnega prvaka v ciklokrosu v članski konkurenci. To je že njegov tretji naslov v tej disciplini, pred tem je kraljeval med mladinci in člani do 23 let, osvojil pa ga je vsega pol leta po tem, ko je v Tokiu postal olimpijski prvak v olimpijskem krosu.

Včeraj na tekmi ni imel posebno težkega dela. Ob odsotnosti velikanov ciklokrosa, Mathieua van der Poela, ki ga še vedno mučijo bolečine v hrbtu, in Wouta Van Aerta, ki se po uspešni sezoni v ciklokrosu že posveča sezoni v cestnem kolesarstvu, je konkurenco res obvladal kot pravi Superman.

Od tekmecev se je odlepil že po petem od devetih krogov in vodstvo brez težav ohranil vse do cilja. Imel je celo toliko prednosti, da je imel čas za interakcijo z navijači, ki jim je dajal petke.

30 sekund za njim je v cilj pripeljal Nizozemec Lars van der Haar, ki je v boju za srebro prehitel Belgijca Elijo Iserbyta.

"Vedno sem vedel, da bo to izredno težka dirka. Belgijci so poskušali s svojo taktiko, a sem našel priložnost in vztrajal," je po tekmi povedal novi svetovni prvak v ciklokrosu, ki je v tej vlogi nasledil van der Poela.

"Brez prisotnosti Wouta in Mathieua se mi zdi, da je bilo še težje priti do zmage. Ampak sem smo prišli z načrtom, se ga držali in vse se je dobro končalo," se je smejalo Britancu, ki je bil v cilju izredno kritičen do štartne procedure. Ta narekuje, da iz prve vrste štarta osmerica najbolje uvrščenih na tekmah svetovne serije v ciklokrosu, kjer je Pidcock 11. - sezono je začel šele decembra in izpustil kar nekaj tekem -, zato je moral štartati iz druge vrste.

Tekmovalci so na vsakem krogu morali premagati 38 stopnic:

Britanci se tako v domovino vračajo z dvema mavričnima majicama. Le 24 ur pred Pidcockom je naslov svetovne prvakinje v ciklokrosu osvojila 17-letna kolesarka iz Walesa Zoe Bäckstedt, ki je zmagala v ženski mladinski konkurenci.