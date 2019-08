Vsem je zastal dih: kolesarji mojstrsko ušli množičnemu padcu #video

Na Dirki po Beneluksu je v sredo, ko so se kolesarji vozili v tretji etapi, prišlo do dogodka, ki bi se lahko končal s popolnim kaosom in najverjetneje številnimi poškodbami. Kriv je bil nepreviden občan, ki se je glavnini nastavil na pot, ko je meni nič tebi nič prečkal cesto, ne da bi preveril, če lahko to varno stori.