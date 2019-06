Mohorič v Švici na stopničkah, zmaga Italijanu

Ulissi, Rjabušenko, Mohorič ter italijanski zvezdnik in drugi z nedavno končane dirke po Italiji Vincenzo Nibali, Švicar Patrick Schelling ter Italijan Giovanni Carboni so v zadnjih nekaj kilometrih dirke krojili razplet. Prikolesarili so do dovolj velike prednosti, da jih glavnina ni mogla več ogroziti. S tem se sicer ni povsem strinjal mladi slovenski up Pogačar, novi državni prvak v vožnji na čas, ki se je iz pelotona odpeljal kakšne štiri kilometre pred ciljem in se podal v lov.

Diego Ulissi je prvi prečkal ciljno črto. Foto: Reuters

Mohorič je nase opozoril z dvema napadoma, ki se mu nista izšla, mu je pa zato Nibali v zaključku nudil pomoč in narekoval ritem. Na koncu je četveroboj za zmago dobil Ulissi, ki je v zadnjih metrih tudi nekoliko zaprl pot nekdanjemu svetovnemu prvaku med mlajšimi člani in mladinci Mohoriču.

