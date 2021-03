V boj brez Rogliča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrta etapa virtualne kolesarke dirke Po Sloveniji bo potekala od Bohinja prek Bleda na Pokljuko in bo dolga 40,3 kilometra. Nastopiti bi moral tudi Primož Roglič, a se je na dirki Pariz-Nica poškodoval, zato je svoj nastop odpovedal.

I feel Slovenia virtualna kolesarska dirka Po Sloveniji ima na sporedu še 2 etapi, ki so na sporedu vsako soboto, vselej s pričetkom ob 19. uri. Otvoritvena je bila pred tremi tedni v soboto, ko so se kolesarji pomerili v vožnji na Krvavec, poseben gost pa je bil Matej Mohorič. V drugi so se kolesarji pomerili z Janijem Brajkovič, gost zadnje je bil Domen Novak, danes pa bi morali kolesariti s Primožem Rogličem, ki pa bo virtualno dirko izpustil zaradi padca na dirki Pariz-Nica.

Vseeno se je Roglič, tudi ambasador slovenskega turizma, spomnil na udeležence sobotne etape Bohinj−Pokljuka. Organizatorji virtualne dirke bodo ob koncu etape med vsemi udeleženci, ki bodo prispeli v cilj na Pokljuki, izžrebali dres Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki ga bo naš šampion podpisal in poslal srečnemu izžrebancu.

Vsaka etapa šteje kot samostojna dirka, na koncu vsake etape bo zmagovalec simbolično osvojil virtualno zeleno majico. Med tistimi, ki bodo nastopili na vseh petih etapah, bo zelena majica za zmagovalca podeljena v moški in ženski kategoriji v različnih starostnih kategorijah.

Virtualna kolesarska dirka je odlična priložnost za promocijo Slovenije kot kolesarske destinacije, zato je sodelovanje naših najboljših kolesarjev velik izziv, da tudi tuji rekreativci spoznajo kolesarske lepote Slovenije.

S Primožem Rogličem bi morali kolesariti danes, vendar bo virtualno dirko zaradi padca na dirki Pariz-Nica izpustil. Foto: Guliverimage/Getty Images

KK Adria Mobil bo z agencijo Sport Media Focus zagotovil tudi neposredni prenos vseh petih etap na platformi YouTube. Ogled bo mogoč na spletni strani www.siol.net in na Rouvy YouTube profilu. Registracija na platformo Rouvy in prijava sta mogoči na povezavi: www.race.rouvy.com. Ob prijavi vsak prejme 14 dni brezplačne uporabe aplikacije Rouvy, dodatnih brezplačnih 14 dni pa je mogoče dobiti na tej povezavi.