Pred kolesarji na Dirki po Kataloniji je danes še ena etapa s ciljnim vzponom. Na trasi od Berga do Queralta karavano čaka 118,6 kilometra in trije kategorizirani vzponi. Zaradi slabe vremenske napovedi (močan veter) so organizatorji že v petek napovedali, da bodo izpustili najtežji klanec letošnje izvedbe Katalonije, Coll del Pradell na nadmorski višini 1.729 metrov, kjer bodo razmere najbolj ekstremne. Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je v petkovi etapi zaradi bonifikacij izgubil vodstvo v skupnem seštevku dirke po Kataloniji (v vodstvu je Španec Juan Ayuso), a se s tem ne obremenjuje. Etapa se bo začela ob 13.55, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.