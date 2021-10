Velika Britanija želi gostiti uvodne etape Toura

Britansko ministrstvo želi ljudem omogočiti brezplačno spremljanje največje kolesarske dirke, obenem pa bo v naslednjem obdobju za organizacijo športnih dogodkov po besedah finančnega ministra Rishija Sunaka Velika Britanija namenila okoli 47,5 milijona evrov.

Poleg začetka Toura 2026 želijo organizirati tudi svetovno prvenstvu v ragbiju za ženske leta 2025, del denarja pa bodo namenili tudi skupni vlogi Velike Britanije in Irske za organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030, piše dpa.

Te poteze so del vladnega načrta za izboljšanje infrastrukture zunaj Londona in razmeroma bogatega jugovzhoda, omogočale pa bodo tudi ustvarjanje enakovrednih življenjskih razmer po vsej državi, je še sporočilo ministrstvo za finance. Okoli 95 odstotkov denarja za investicije za začetek Toura in 75 odstotkov izdatkov za žensko SP v ragbiju bodo namenili delom zunaj jugovzhodne Anglije, so še zapisali.