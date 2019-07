V živo: kolesarji na močno skrajšani predzadnji etapi Toura #video

Kolesarji se danes spopadajo praktično le z zaključnim več kot 33-kilometrskim vzponom v znano smučarsko središče Val Thorens, ki leži 2365 metrov nad morjem. Štart je bil v olimpijskem Albertvillu na nadmorski višini 345 metrov. Pravi vzpon najvišje kategorije se bo za kolesarje začel približno po 26 kilometrih ogrevanja.

The maillot jaune! 💛 A warm reception for @Eganbernal ahead of stage 20! We get underway at 13:30 (UK) pic.twitter.com/XHdgYbLNmi

33,4-kilometrski klanec na Val Thorens ima povprečni naklon 5,4 odstotka, rumeno majico pa brani 22-letni Kolumbijec Egan Bernal. Pomoč mu bo nudila vsa ekipa Ineosa, tudi lanski prvak Geraint Thomas.

Potek 20. etape:

15:30: skupinice kolesarjev se na mogočnem klancu trgajo, v ospredju vztraja peterica z Nibalijem, dobre pol minute za njo je deseterica zasledovalcev, glavnina z majicami pa je s tempom, ki ga diktirajo kolesarji Jumbo Visme, zaostanek za vodilnimi zmanjšala na dve minuti.

💥 @IlnurZakarin and @vincenzonibali attacked, finding themselves at the head of the course, but were followed by @rusty_woods and @tonygallopin.

💥 Zakarin et Nibali ont attaqué, suivis par Woods et Gallopin.#TDF2019 pic.twitter.com/XNsjrGFkJV — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

15:24: 28 kilometrov pred ciljem vodil peterica Perichon, Nibali, Gallopin, Zakarin in Woods, 30 sekund za njimi vozi 22 zasledovalcev, popustil je Thomas de Gent, ki je več kot dve minuti za vodilnimi in le še 20 sekund pred glavnino.

15:10: ubežniki so že začeli vzpon na Val Thorens (2365 m.n.v., 33,4-kilometra, povprečni naklon 5,4 odstotka).

💪 Approaching the foot of the climb, the two breakaway groups have come together



💪 A l'approche de l'ascension de @Val_Tho, les 2 groupes d'échappés se sont rejoints. #TDF2019 pic.twitter.com/mcloNIqzlr — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

15:05: 39 kilometrov do cilja so zasledovalci ujeli šesterico ubežnikov, vodi zdaj skupina 29 kolesarjev, ki ima dobri dve minuti prednosti pred glavnino. Ubežniki so: Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Vincenzo Nibali in Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Nelson Oliveira (Movistar), Omar Fraile, Magnus Cort in Gorka Izagirre (Astana), Alberto Bettiol in Michael Woods (EF Education First), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Joey Rosskopf (CCC), Rui Costa in Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Lilian Calmejane, Niccolo Bonifazio in Anthony Turgis (Total Direct Energie), Ilnur Zakarin in Nils Politt (Katusha-Alpecin), Frederik Backaert in Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert), Stephen Cummings in Ben King (Dimension Data) in Maxime Bouet (Arkéa-Samsic).

Takole so danes v cilju v val Thorensu odstranjevali posledice današnjih neviht. Foto: Reuters

14:50: Takoj po štartu so se začeli napadi, glavnini pa je pobegnila šesterica. Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Magnus Cort (Astana), Rui Costa (UAE Team Emirates), Alberto Bettiol (EF Education First), Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) in Lilian Calmejane (Total Direct Energie). Na 12. kilometru etape je karavana raztrgana na tri dele, ubežni šesterici sledi skupina 23 zasledovalcev s 30 sekundami zaostanka, glavnina z vsemi majicami je še minuto za njo.

🚩 Flag dropped, attacks are flying! 💨



🚩 Aussitôt le drapeau abaissé, les attaques fusent à l'avant du peloton ! 💨#TDF2019 pic.twitter.com/kTcFyJRBFj — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

14:30: V Albertvillu se je začela predzadnja, 20. etapa letošnje Dirke po Franciji. Pred kolesarji je vsega 59 kilometrov trase, od tega kar 33,4 kilometra vzpona na Val Thorens.

Foto: zajem zaslona