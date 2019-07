V živo: kolesarji na peklenskem vzponu, v vodstvu Quintana

18. etapa v živo:

25 km do cilja: prednost Quintane pred najbližjimi zasledovalci znaša že pol minute, prednost pa narašča iz metra v meter. Z vrha Galibiera sledi še 18,6 km dol zahtevni spust proti Valloirju.

26 km do cilja: Sedem kilometrov do vrha prelaza je skočil Nairo Quintana in pobegnil vodilni skupini, ki mi ni uspela slediti. Sledijo mu Bardet, Lutsenko, Woods in Caruso. Skupina za rumeno majico za vodilnim Kolumbijcem zaostaja 4.30.

⚡ @NairoQuinCo attacks! No-one is able to follow the Colombian! 🇨🇴

⚡ Attaque de Nairo Quintana ! Personne ne peut suivre le Colombien ! 🇨🇴#TDF2019 pic.twitter.com/XzTo47Rv5C — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

31 km do cilja: do vrha prelaza Galibier je še 12 kilometrov. V vodilni skupini je trenutno deset kolesarjev, ki imajo 3.10 prednosti pred zasledovalno skupino s pikčasto majico. Zaostanek rumene majice je pet minut. Kolesarji se bodo na dirki po Franciji že 60. povzpeli na prelaz Galibier.

38 km do cilja: kolesarji se že vzpenjajo na prelaz Galibier, ki je najbolj strm ravno v zaključku. V ospredju je šest kolesarjev (Lutsenko, Cherel, Woods, Kämna, Benoot, Pauwels), ki imajo 18 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Skupina z Alaphillipom zaostaja 5.35.

The chasing pack is led by @Andrey_Amador, 20" behind the front of the course. ⏱️

Le groupe de poursuivants est mené par Andrey Amador, 20" derrière la tête de la course. ⏱️#TDF2019 pic.twitter.com/ZtG8XGKfeT — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

49 km do cilja: sprememba na čelu dirke. V vodstvu je zdaj 16 kolesarjev (Quintana, Bardet, Van Avermaet, Lutsenko, A. Yates, Bernard, Cherel, Woods, Van Baarle, Kämna, Benoot, Geschke, Amador, Caruso, Pauwels, Wellens), ki imajo nekaj manj kot štiri minute prednosti pred prvo zasledovalno skupino devetih kolesarjev, zaostanek skupine z rumeno majico znaša 5.20.

Kolesarji se bližajo začetku vzpona na prelaz Galibier (23 km, 5,1-odstotni naklon). Kolesarji bodo na vrhu slabih 19 kilometrov pred ciljem, najhitrejši pa bodo prejeli bonifikacijske sekunde.



54 km do cilja: V ospredju etape je še vedno devet kolesarjev (Bardet, Caruso, Quintana, Lutsenko, Woods et A.Yates, Pauwels, Bernard, Kämna), ki imajo približno 20 sekund prednosti pred skupino sedmih kolesarjev s pikčasto majico. Skupina z rumeno majico zaostaja že več kot šest minut.



74,8 km do cilja: najbližji zasledovalci so ujeli Bernarda, zdaj je v vodstvu devet kolesarjev. Prvi je bil na gorskem vzponu Col d'Izoard najhitrejši Damiano Caruso (40 točk), drugi je bil Romain Bardet (30 točk), tretji pa Julien Bernard (24 točk). V seštevku za pikčasto majico še naprej vodi Tim Wellens pred Bardetom in Thibautom Pinotom.

: na begu je Francoz Julien Bernard, ki ima še približno 20 sekund prednosti pred osmerico kolesarjev (Quintana, Bardet, Lutsenko, A. Yates, Woods, Kämna, Caruso, Pauwels), še približno 20 sekund za njimi je peterica (Frank, Benoot, Geschke, Wellens, Rossetto). Skupina z rumeno majico, ki šteje 12 kolesarjev, za vodilnim Francozom zaostaja dobrih pet minut.Kolesarji so štartali v Embrunu, nato pa so hitro povzpeli na prvi vzpon tretje kategorije (Cote de Demoiselle Coiffes), prvi pa je na gorski cilj prišel Kazahstanec, na drugem vzponu (Col de Vars) pa je bil najhitrejši