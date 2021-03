V Umagu brez slovenskega presežka

Novo sezono so začeli tudi najboljši slovenski kolesarski klubi. Udeležili so se dirke za Trofejo Umaga, ki jim je v preteklosti prinesla lepe uspehe, tokrat pa so v sprintu, v katerem se istrska dirka tradicionalno rešuje, ostali praznih rok. Na 16. mestu je bil po 154 kilometrih najboljši Slovenec David Per, kolesar Adrie Mobila.