V Franciji štiri ljubljanske kolesarke med petnajsterico

Kolesarke BTC City Ljubljane so na dirki prve kategorije v francoskem Morbihanu dosegle odličen rezultat, saj so Rusinja Anastazija Jakovenko, Švedinja Hanna Nilsson ter Slovenki Urška Žigart in Urša Pintar končale v prvi petnajsterici. Zmagala je Južnoafričanka Ashleigh Moolman.