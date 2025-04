Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone je na italijanskem državnem prvenstvu v Val di Fassi grdo padla, poročajo tuji mediji. Zmagovalko skupnega seštevka svetovnega pokala v prejšnji sezoni so morali s helikopterjem pripeljati v bolnišnico v Trentu. Gre za poškodbo noge, prvi sumi so na poškodbo kolena ali golenice.

Brignone je po informacijah AFP trčila naravnost v vratca na progi na tekmi državnega prvenstva v veleslalomu in se po številnih prevračanjih ustavila precej nižje na strmini.

Najboljšo smučarko nedavno končane sezone so nato oskrbeli in s helikopterjem pripeljali v bolnišnico v Trentu. Za zdaj še ni jasno, kako hude poškodbe je utrpela 34-letnica, italijanski Eurosport pa je na družbenih omrežjih zapisal, da naj bi šlo za poškodbo noge, omenja se poškodba kolena ali golenice.

Poškodba po izjemni sezoni in pred olimpijsko

Poškodba prihaja po izjemni sezoni, v kateri je osvojila tako veliki kristalni globus kot dva mala globusa v razvrstitvi smuka in veleslaloma. V Saalbachu je postala svetovna prvakinja v veleslalomu. Italijanka je večkrat poudarila, kako se veseli domačih olimpijskih iger prihodnje leto, a te bi bile lahko zdaj pod vprašajem.

Z olimpijskih iger ji manjka zlato: Čutim, da moje telo in um zmoreta

Na olimpijskih igrah je bila do zdaj srebrna (veleslalom) in bronasta (kombinacija) nazadnje v Pekingu 2022, ima pa še bron iz Pjongčanga izpred sedmih let v veleslalomu. Z olimpijskih iger ji tako manjka še zlato. "Imam sanje za domače olimpijske igre, čutim, da moje telo to zmore, predvsem pa, da zmore moj um," je še dan pred padcem dejala za Eurosport.

Brignone velja za najuspešnejšo italijansko smučarko s 37 zmagami na tekmah svetovnega pokala ter 85 uvrstitvami na zmagovalni oder. Ob pravkar minuli sezoni je bila najboljša v skupnem seštevku še v sezoni 2019/20.

V posamičnih seštevkih disciplin je bila ob malem smukaškem in veleslalomskem seštevku iz te sezone najboljša še v veleslalomu v sezoni 2019/20 ter v superveleslalomu 2021/22. Dvakrat je bila najboljša tudi v seštevku kombinacije.