Jakovenkova tretja na dirki na Kitajskem

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Sobota je bila v znamenju zadnje etape dirke z naslov Tour of Chongming Island. Po včerajšnjem begu presenečenja so najboljše ekipe Ale Cipollini, Mitchelton-Scott, Cylance Pro napovedale hud boj včerajšnjim udeleženkam bega. Pričakovala se je zelo hitra dirka, saj na dirki nastopajo vse najboljše sprinterke na svetu.

Vendar, ker so bile vse manjše ekipe zadovoljne s pobegom v drugi etapi, so se vsi športni direktorji veselili uspehov svojih tekmovalk in zato bili složni pri ohranjanju izhodišč v skupni razvrstitvi.

Tako tudi najboljšim ekipami ni uspelo v zadnji etapi razbiti skupine in kljub temu, da so streljali z najmočnejšimi topovi, je v cilj zadnje etape prikolesarila skupina, v kateri je bila najmočnejša Nizozemka Kristen Wild. V zadnji etapi tako ni prišlo do sprememb in ekipa BTC City Ljubljana se lahko veseli prvih stopničk v letošnji sezoni.

Naslednja članica ljubljanske ekipe je bila Hrvatica Mia Radotić na 42. mestu, Azerbajdžanka Olena Pavluhina je dirko končala na 49. mestu, Nemka Corinna Lechner 57., Urška Žigart je bila 63., Tanja Elsner pa 69.

Rusinja Jakovenkova je dobila belo majico za končni seštevek razvrstitve dirke v konkurenci mlajših članic do 23 let.