Z začetnimi težavami pod streho prvi grand slam, 12 atletov do glavne nagrade

V jamajškem Kingstonu so organizatorji z nekaj začetnimi težavami izvedli tridnevno tekmovanje grand slam, s katerim želi idejni vodja in nekdanji ameriški zvezdnik Michael Johnson obuditi zanimanje za atletiko, piše francoska tiskovna agencija AFP. Glavno nagrado v višini 91.000 evrov je prejelo 12 zmagovalcev kombinacije dveh disciplin.

Jamajška prestolnica je gostila 96 atletov, ki so se v 12 kombinacijah tekov merili za skupni denarni sklad v višini kar 3,15 milijona ameriških dolarjev oziroma 2,87 milijona evrov.

Tekmovanje je sestavljeno iz dveh tekov na kombinacijo v treh dneh. Zmagovalec je tisti, ki iz obeh prejme največ točk.

Prvi miting za tako imenovani grand slam je potekal od petka do nedelje, april pa je ponavadi čas, ko se atleti šele pripravljajo na glavni del sezone, obenem jih je v Kingstonu motil tudi močan veter, še piše AFP.

Čeprav je bilo nekaj tesnih bojev za skupno zmago, so miting zaznamovale številne začetne težave. Tekmovanje je bilo za mnoge poznavalce predolgo s tremi tekmovalnimi dnevi, stadion v Kingstonu pa je bil vse dni precej slabo napolnjen.

Za miting so imeli organizatorji na razpolago vrhunsko opremo in vse sodobne pripomočke, tudi marketinški del je bil po zapisih AFP na visoki ravni, medtem ko je bilo nekaj težav predvsem pri točkovnem sistemu, izjavah in zmagovalnih trakovih.

Naslednji miting za tako imenovani atletski grand slam bo sporedu v Miamiju med 2. in 4. majem, nato pa sledita še tekmovanji v Philadelphii od 30. maja do 1. junija ter v Los Angelesu med 27. in 29. junijem.

12 zmagovalcev do glavne nagrade

Na prvem od štirih tekmovanj je bila ena največjih zvezdnic atletike Sydney McLaughlin-Levrone najhitrejša letos na 400 m z ovirami s časom 52,76, Salwa Eid Naser pa je z 48,67 slavila na 400 m in po točkah dosegla najboljši izid mitinga.

McLaughlin-Levrone je prišla do zmagovalnega čeka za slabih 100.000 evrov, potem ko je bila v svoji skupini tekmovalk na ovirah najhitrejša tudi na 400 m. Medtem je Eid Naser tekmovala v kombinaciji daljših sprintov in zasedla skupno drugo mesto za trikratno zlato olimpijko iz Pariza Američanko Gabrielle Thomas. Ta je bila najboljša na 200 in druga na 400 m.

Alison dos Santos Foto: Guliverimage Brazilec Alison dos Santos je bil eden od šestih atletov, ki si je prislužil glavno nagrado. To mu je uspelo z zmagama na 400 m in 400 m ovire. V tej disciplini je dosegel najboljši izid sezone s 47,61.

Najboljši v sprintih na 100 in 200 m je bil Američan Kenny Bednarek, med tekmovalci na 110 ovire in 100 m je do čeka prišel Francoz Sasha Zhoya, v dolgih sprintih (200 in 400 m) je slavil Britanec Matthew Hudson-Smith. Najboljši izid na svetu na 400 m je sicer tekel Američan Christopher Bailey s 44,34.

V kombinaciji 800 in 1500 m je slavil Kenijec Emmanuel Wanyonyi, na dolge proge (3000 in 5000 m) pa Američan Grant Fisher. Pri ženskah je bila na dolgih progah v kombinaciji uspešna Etiopijka Ejgayehu Taye, na krajših razdaljah 800 in 1500 m pa njena rojakinja Diribe Welteji.

Na kratkih ovirah je v kombinaciji 100 m ovire in 100 m največ točk zbrala Jamajčanka Danielle Williams, čeprav je na 100 m ovire najboljši izid letos tekla Američanka Tia Jones z 12,63. Nikki Hiltz je bila z 1:58,23 najhitrejša letos na 800 m, skupno pa je bila Američanka druga za Welteji.