Šutej si želi stopiti na zmagovalni oder tudi na SP na prostem

Šestintridesetletna Tina Šutej je na 20. svetovnem dvoranskem prvenstvu v kitajskem Nanjingu osvojila svojo šesto medaljo z velikih tekmovanj. Osvojila je dve odličji na dvoranskih SP kot edina Slovenka doslej, na prvenstvih sveta na prostem pa je prišla do dveh četrtih mest. Septembra na SP v Tokiu si tako želi stopiti na zmagovalni oder.

Tina Šutej Foto: Boštjan Podlogar/STA "Sedaj ne razmišljam več dolgoročno, ampak se bom usmerila v tekme v naslednjih mesecih, predvsem pa na SP na prostem v Tokiu. Na evropskih atletskih prvenstvih sem osvojila medalje tako na prostem kot v dvorani, sedaj mi manjka le še odličje na SP na prostem. Če se ozrem nazaj, mi je za las manjkalo na prejšnjem prvenstvu v Budimpešti. Na Madžarskem sem bila lani četrta, a z istim izidom kot tretjeuvrščena," je svojo veliko željo povedala najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja.

Kaj bo v naslednjih sezonah?

Po poškodbah v zadnjih letih, zelo veliko jih je imela tudi v lanski olimpijski, je vesela, da je bila v tej zimi zdrava. To ji je prineslo tudi srebro v prvi polovici meseca na EP v Apeldoornu. "Kaj bo v naslednjih sezonah, pa še ne vem. Odločala se bom sproti, glede na zdravstveno stanje, počutje in motivacijo. Energijo bom usmerila v to, da osvojimo medaljo v japonski prestolnici. Verjamem, da bo trener Matija Kranjc dobro načrtoval mojo formo. A dejstvo je, da bo v prihodnje moral kdo drug v reprezentanci skrbeti, da se bo Slovenija s prvenstev vračala z odličji," je pojasnila Šutej.

Nejc Jeraša Foto: Peter Kastelic/AZS

Dodala pa je, da je za prihodnost ne skrbi, "saj imamo veliko obetavnih mladih in upam, da se bo to razvilo v nove uspehe." Šutej je že pred časom povedala, da bo drugo pomembno tekmovanje sezone tudi evropsko reprezentančno prvenstvo z drugo ligo, ki bo sredi leta v Mariboru. Na to tekmo je na sprejemu reprezentance po vrnitvi s prvenstva na Kitajskem ljubitelje kraljice športov povabil tudi direktor Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejc Jeraša.

"Medalje na velikih tekmah niso samoumevne, poleg izjemne forme se morejo 'poklopiti' še vse malenkosti, ki na koncu lahko celo odločilno vplivajo na razplet. Privilegij je, da sem direktor AZS v obdobju, ko lahko napovemo medaljo in jo potem osvojimo, ali pa celo dve. Ta generacija je izjemna, poleg tega pa je za njimi še obetavna mladina, ki se dobro razvija. Želimo jim dati največjo možno podporo," je dodal Jeraša.

Neja Flipič Foto: Boštjan Podlogar

Neja Flipič je bila druga slovenska finalistka na SP na Kitajskem. "Bolje sem nastopila kot na EP na Nizozemskem in dosegla tudi boljšo uvrstitev. Na SP sem imela težave na odrivni deski, v zadnjem skoku sem tako zelo dobro opravila zalet, a me je potem vrglo iz ravnotežja in nisem izpeljala skoka. Moja zimska sezona je bila sicer uspešna za dobro popotnico v poletje," je dejala Filipič.

V polfinale se je uvrstila Nika Glojnarič in bila 18. na 60 m ovire. Med preostalo trojico je bil v isti disciplini Filip Jakob Demšar najbližje napredovanju v naslednji krog, a je le za dve stotinki zgrešil uvrstitev v polfinale. Ob tem ga je Francoz Pascal Martinot Lagarde, med drugim trikratni svetovni dvoranski podprvak, udaril z roko in ga vrgel iz ritma, pritožbi pa niso ugodili.

"Nisem bil sam kriv, da sem drugič zapored za eno mesto zgrešil napredovanje, to je najtežje preboleti. Zaradi časovne razlike sem se slabo počutil pred tekmo, kot kot skoraj vsi v ekipi, ker smo prišli pozno na tekmo na Kitajsko. A gledam naprej, veselim se poletja, ker sem v dobri formi," je menil Demšar.

Bolje kot na SP pa je na EP nastopila Maja Mihalinec Zidar. Najboljša slovenska sprinterka zadnjega obdobja se je uspešno vrnila po porodu, a se pri 35-letih tudi spogleduje s koncem športne poti. "Forma je še vedno tista prava, vrnila sem se, kar se izidov tiče, v čas pred prekinitvijo kariere. A se ne bom o nadaljevanju odločala le na tem temelju. Atletika mi veliko pomeni, imam pa družino in bomo videlo, kako se bomo odločili pred poletno sezono," je s tresočim glasom čustveno povedala Mihalinec Zidar, ki sicer že opravlja delo v stikih z javnostjo na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Bila je 35., dve mesti nižje je prav tako na 60 m končala debitantka na velikih članskih tekmah Lucija Potnik.

