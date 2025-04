ZDA edini kandidat za žensko SP 2031, leta 2035 verjetno SP v Veliki Britaniji

Infantino je pojasnil, da so ZDA edini kandidat, potencialno v sodelovanju še s katero od članic nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

Dodal pa je še, da za SP 2035 kandidat prihaja iz Evrope. Skoraj zagotovo bo to Velika Britanija, za katero je Infantino dejal, da je njeno zanimanje resno.

Nogometne zveze Anglije, Severne Irske, Škotske in Walesa so prejšnji mesec napovedale, da bodo oddale skupno izjavo za zanimanje za organizacijo SP 2035, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Rok za oddajo teh izjav je bil do ponedeljka. Čeprav je predsednik španske zveze Rafael Louzan prejšnji teden naznanil, da Španijo zanima kandidatura skupaj s Portugalsko in Marokom, pa je Infantino nakazal, da bo kandidatura Velike Britanije edina resna.

"Prejeli smo eno kandidaturo za 2031 in eno resno, če smem dodati, za 2035," je povedal. Britanska kandidatura tako očitno ne bo imela tekmeca na Fifinem kongresu v drugem četrtletju prihodnjega leta. To pomeni, da bi odločitev zanjo lahko potrdili kar z aplavzom, podobno, kot so to storili decembra, ko so potrdili Savdsko Arabijo za gostitelja moškega SP 2034.